Avanza proceso judicial de Maduro en EE. UU.: 26 de marzo 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 26 de marzo de 2026:
- Se registran tres puntos de bloqueo por el paro minero en el Bajo Cauca. La Gobernación de Antioquia aseguró que detrás de los disturbios estaría el Clan del Golfo.
- Los viajes internacionales del presidente Gustavo Petro han costado cerca de tres millones de dólares durante sus cuatro años de Gobierno.
- Nicolás Maduro compareció por segunda vez ante la justicia de Estados Unidos.
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