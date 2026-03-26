Avanza proceso judicial de Maduro en EE. UU.: 26 de marzo 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 26 de marzo de 2026:



Se registran tres puntos de bloqueo por el paro minero en el Bajo Cauca. La Gobernación de Antioquia aseguró que detrás de los disturbios estaría el Clan del Golfo.

La Gobernación de Antioquia aseguró que detrás de los disturbios estaría el Clan del Golfo. Los viajes internacionales del presidente Gustavo Petro han costado cerca de tres millones de dólares durante sus cuatro años de Gobierno.

han costado cerca de tres millones de dólares durante sus cuatro años de Gobierno. Nicolás Maduro compareció por segunda vez ante la justicia de Estados Unidos.

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