Capturas por disturbios en Universidad de Antioquia: 4 junio 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 4 de jun, 2026
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 4 de junio de 2026:
- Grave emergencia en Pasacaballos, Cartagena, donde los bomberos trabajan para controlar un incendio originado por la explosión de una barcaza.
- El Consejo Gremial Nacional reiteró que no mantendrá espacios de interlocución con quienes desconozcan los resultados electorales.
- Las autoridades confirmaron la captura de dos personas que, presuntamente, participaron en los disturbios protagonizados por encapuchados en la Universidad de Antioquia.
Escuche el programa completo aquí: