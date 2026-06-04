Capturas por disturbios en Universidad de Antioquia: 4 junio 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 4 de junio de 2026:



Grave emergencia en Pasacaballos, Cartagena , donde los bomberos trabajan para controlar un incendio originado por la explosión de una barcaza.

, donde los bomberos trabajan para controlar un incendio originado por la explosión de una barcaza. El Consejo Gremial Nacional reiteró que no mantendrá espacios de interlocución con quienes desconozcan los resultados electorales.

Las autoridades confirmaron la captura de dos personas que, presuntamente, participaron en los disturbios protagonizados por encapuchados en la Universidad de Antioquia.

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