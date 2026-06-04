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Capturas por disturbios en Universidad de Antioquia: 4 junio 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de jun, 2026

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 4 de junio de 2026:

  • Grave emergencia en Pasacaballos, Cartagena, donde los bomberos trabajan para controlar un incendio originado por la explosión de una barcaza.
  • El Consejo Gremial Nacional reiteró que no mantendrá espacios de interlocución con quienes desconozcan los resultados electorales.
  • Las autoridades confirmaron la captura de dos personas que, presuntamente, participaron en los disturbios protagonizados por encapuchados en la Universidad de Antioquia.

Escuche el programa completo aquí:

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