Cinco ocupantes de avioneta murieron en Chocó: 16 septiembre 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 16 de septiembre de 2026:



Estados Unidos mantuvo la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas, aunque la cooperación y los recursos para el país no se verán afectados . La decisión evaluó principalmente los últimos 12 meses del gobierno de Gustavo Petro y dejó abierta la posibilidad de revisar la calificación si Colombia avanza en erradicación de cultivos ilícitos y desmantelamiento de estructuras criminales.

. La decisión evaluó principalmente los últimos 12 meses del gobierno de Gustavo Petro y dejó abierta la posibilidad de revisar la calificación si Colombia avanza en erradicación de cultivos ilícitos y desmantelamiento de estructuras criminales. Un ataque con explosivos lanzados desde drones impactó un radar de vigilancia de la Aeronáutica Civil en Candelaria, Valle del Cauca. La entidad advirtió que el atentado puso en riesgo las operaciones aéreas del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y a las aeronaves que transitan por el suroccidente del país. Las autoridades adelantaron un consejo extraordinario de seguridad para definir nuevas medidas.

La entidad advirtió que el atentado puso en riesgo las operaciones aéreas del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y a las aeronaves que transitan por el suroccidente del país. Las autoridades adelantaron un consejo extraordinario de seguridad para definir nuevas medidas. Las autoridades confirmaron la muerte de las cinco personas que viajaban en la avioneta Cessna accidentada cuando cubría la ruta entre Condoto, Chocó, y Guaymaral, en Bogotá . La aeronave había sido localizada previamente en inmediaciones del Parque Nacional Natural Tatamá, pero el presidente Abelardo De La Espriella confirmó que ninguno de sus ocupantes sobrevivió.

. La aeronave había sido localizada previamente en inmediaciones del Parque Nacional Natural Tatamá, pero el presidente Abelardo De La Espriella confirmó que ninguno de sus ocupantes sobrevivió. Julio César Triana, representante de Cambio Radical, se refirió a la ley de sometimiento que prepara el Gobierno para las organizaciones criminales. Explicó que la iniciativa buscaría establecer condiciones uniformes para quienes decidan acogerse a la justicia, sin otorgarles estatus político ni abrir procesos de negociación. También aseguró que Cambio Radical estaría dispuesto a acompañar el proyecto, aunque señaló que todavía no se conoce el texto definitivo.

Explicó que la iniciativa buscaría establecer condiciones uniformes para quienes decidan acogerse a la justicia, sin otorgarles estatus político ni abrir procesos de negociación. También aseguró que Cambio Radical estaría dispuesto a acompañar el proyecto, aunque señaló que todavía no se conoce el texto definitivo. Ariel Ávila, senador de la Alianza Verde, aseguró que Colombia necesita un marco jurídico para el sometimiento colectivo de organizaciones criminales . Señaló que podría respaldar la iniciativa, pero pidió esperar la “letra menuda” del proyecto, especialmente frente a la reducción de penas, la entrega de bienes y eventuales beneficios. También advirtió que se opondría si la ley busca devolver derechos políticos a antiguos paramilitares.

. Señaló que podría respaldar la iniciativa, pero pidió esperar la “letra menuda” del proyecto, especialmente frente a la reducción de penas, la entrega de bienes y eventuales beneficios. También advirtió que se opondría si la ley busca devolver derechos políticos a antiguos paramilitares. El servicio de agua fue restablecido en 16 barrios de Suba después de tres días de afectaciones por el daño de una tubería matriz. Habitantes denunciaron filas de hasta tres horas para recibir agua de los carrotanques y aseguraron que la misma red ha presentado fallas en ocasiones anteriores. El Acueducto explicó que la complejidad del terreno retrasó las reparaciones y anunció nuevos mantenimientos en otros sectores del norte de Bogotá.

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