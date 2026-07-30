Continúa cayendo el dólar en Colombia: 30 julio 2026, Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 30 de jul, 2026
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 30 de julio de 2026:
- El dólar continúa cayendo en Colombia y mantiene su tendencia a la baja.
- Avanza la investigación por el asesinato de María Camila Potosí. En las últimas horas fueron capturadas cinco personas señaladas de participar en el crimen y las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo que correspondería al bebé que la joven llevaba en su vientre.
- Tres ciclistas fueron asesinados en la vía que comunica a los municipios de Totoró y Silvia, en el departamento del Cauca. Las autoridades investigan las circunstancias del ataque.
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