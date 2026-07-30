Continúa cayendo el dólar en Colombia: 30 julio 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 30 de julio de 2026:



El dólar continúa cayendo en Colombia y mantiene su tendencia a la baja.

y mantiene su tendencia a la baja. Avanza la investigación por el asesinato de María Camila Potosí. En las últimas horas fueron capturadas cinco personas señaladas de participar en el crimen y las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo que correspondería al bebé que la joven llevaba en su vientre.

del cuerpo que correspondería al bebé que la joven llevaba en su vientre. Tres ciclistas fueron asesinados en la vía que comunica a los municipios de Totoró y Silvia, en el departamento del Cauca. Las autoridades investigan las circunstancias del ataque.

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