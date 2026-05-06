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Crece rechazo por “juicio revolucionario” del ELN: 6 mayo 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de may, 2026

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 6 de mayo de 2026:

  • Crece la indignación por el llamado “juicio revolucionario” del ELN contra dos agentes del CTI y dos policías secuestrados hace casi un año en Arauca.
  • En Buenaventura denuncian que las bandas criminales 'Los Chotas' y 'Los Espartanos' estarían reclutando menores cerca de colegios.
  • UNICEF reveló que uno de cada cinco adolescentes usuarios de internet en Colombia ha sufrido abuso o explotación sexual facilitada por la tecnología.

  • El gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez, se refirió sobre la campaña “Caldas es Natural” presentada en la Feria Nacional del Café en México.

    Escuche el programa completo aquí:

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