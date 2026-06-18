Crisis por violencia en la frontera con Venezuela: 18 junio 2026, Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 18 de jun, 2026
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 18 de junio de 2026:
- La Selección Colombia debutó con victoria en la Copa del Mundo tras imponerse 3-1 a Uzbekistán.
- Se intensifican los combates entre grupos armados en Tibú, Norte de Santander. Las autoridades reportan el uso de drones con explosivos y varias personas heridas en la zona de frontera con Venezuela.
El candidato presidencial Iván Cepeda insistió, en entrevista con Noticias Caracol, en abrir una puerta de diálogo con el ELN si resulta elegido presidente este domingo.
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