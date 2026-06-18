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Crisis por violencia en la frontera con Venezuela: 18 junio 2026, Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de jun, 2026

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 18 de junio de 2026:

  • La Selección Colombia debutó con victoria en la Copa del Mundo tras imponerse 3-1 a Uzbekistán.
  • Se intensifican los combates entre grupos armados en Tibú, Norte de Santander. Las autoridades reportan el uso de drones con explosivos y varias personas heridas en la zona de frontera con Venezuela.

  • El candidato presidencial Iván Cepeda insistió, en entrevista con Noticias Caracol, en abrir una puerta de diálogo con el ELN si resulta elegido presidente este domingo.

    Escuche el programa completo aquí:

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