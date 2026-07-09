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De La Espriella se reunirá con Banco de la República: 9 julio 2026, Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de jul, 2026

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 9 de julio de 2026:

  • El presidente electo, Abelardo De La Espriella, participó en la eucaristía por la celebración del Día de la Virgen de Chiquinquirá.
  • Tras su visita a Chiquinquirá, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, sostendrá una reunión con la junta directiva del Banco de la República, acompañado por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.

  • Francia y Marruecos se enfrentan este 9 de julio por un cupo a las semifinales de la Copa del Mundo 2026

    Escuche el programa completo aquí:

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