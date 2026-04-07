Debate internacional por la guerra en Irán: 7 abril 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 7 de abril de 2026:
- En pocas horas vence el ultimátum que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dio al régimen de los ayatolás en Irán.
- En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas avanzan las intervenciones de varios países, entre ellos Colombia, sobre la guerra en Irán.
- La Casa Blanca desmintió un eventual uso de armas nucleares por parte de Estados Unidos en Irán.
- Refuerzan la seguridad en Buenaventura tras la captura en Bolivia de alias ‘Mapaya’, máximo cabecilla de una banda criminal.
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