Debate internacional por la guerra en Irán: 7 abril 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 7 de abril de 2026:



En pocas horas vence el ultimátum que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dio al régimen de los ayatolás en Irán.

que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dio al régimen de los ayatolás en Irán. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas avanzan las intervenciones de varios países, entre ellos Colombia, sobre la guerra en Irán.

avanzan las intervenciones de varios países, entre ellos Colombia, sobre la guerra en Irán. La Casa Blanca desmintió un eventual uso de armas nucleares por parte de Estados Unidos en Irán.

por parte de Estados Unidos en Irán. Refuerzan la seguridad en Buenaventura tras la captura en Bolivia de alias ‘Mapaya’, máximo cabecilla de una banda criminal.

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