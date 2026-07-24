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Estrategias frente a aranceles impuestos a Colombia: 24 julio 2026, Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de jul, 2026

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 24 de julio de 2026:

  • A partir de este martes, el gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella, iniciará una mesa de trabajo con la administración de Donald Trump para buscar alternativas frente a los aranceles impuestos a Colombia.

  • El presidente de Panamá anunció la reapertura del Consulado Honorario de Panamá en Montería, en respuesta a una solicitud realizada por el presidente electo, Abelardo De La Espriella.

    Escuche el programa completo aquí:

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