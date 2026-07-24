Estrategias frente a aranceles impuestos a Colombia: 24 julio 2026, Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 24 de jul, 2026
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 24 de julio de 2026:
- A partir de este martes, el gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella, iniciará una mesa de trabajo con la administración de Donald Trump para buscar alternativas frente a los aranceles impuestos a Colombia.
El presidente de Panamá anunció la reapertura del Consulado Honorario de Panamá en Montería, en respuesta a una solicitud realizada por el presidente electo, Abelardo De La Espriella.
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