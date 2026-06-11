Fallo favorece a Abelardo De La Espriella: 11 junio 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 11 de jun, 2026
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 11 de junio de 2026:
- El Mundial 2026 abre hoy el telón con su ceremonia inaugural.
- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió hace pocos minutos un mensaje de tranquilidad de cara a la inauguración de la Copa del Mundo 2026. Durante su habitual conferencia matutina, aseguró que están garantizadas las condiciones de seguridad para el evento, pese a que se han convocado seis manifestaciones en distintos puntos de la capital con rumbo al Estadio Azteca, escenario del partido inaugural del torneo.
Un juez en Bogotá revocó la prohibición que impedía al candidato presidencial Abelardo De La Espriella utilizar la camiseta de la Selección Colombia durante su campaña.
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