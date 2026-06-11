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Fallo favorece a Abelardo De La Espriella: 11 junio 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de jun, 2026

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 11 de junio de 2026:

  • El Mundial 2026 abre hoy el telón con su ceremonia inaugural.
  • La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió hace pocos minutos un mensaje de tranquilidad de cara a la inauguración de la Copa del Mundo 2026. Durante su habitual conferencia matutina, aseguró que están garantizadas las condiciones de seguridad para el evento, pese a que se han convocado seis manifestaciones en distintos puntos de la capital con rumbo al Estadio Azteca, escenario del partido inaugural del torneo.

  • Un juez en Bogotá revocó la prohibición que impedía al candidato presidencial Abelardo De La Espriella utilizar la camiseta de la Selección Colombia durante su campaña.

    Escuche el programa completo aquí:

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