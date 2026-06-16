La campaña presidencial entra a su etapa definitiva:16 junio 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 16 de junio de 2026:



La Copa del Mundo 2026 continúa este martes con cuatro compromisos, entre ellos los duelos entre Francia y Senegal, y Argentina frente a Argelia.

Faltan cinco días para que Colombia elija a su próximo presidente en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Tras más de un año en cautiverio, fueron liberados dos policías que permanecían secuestrados por el ELN en el departamento de Arauca.

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