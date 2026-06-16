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La campaña presidencial entra a su etapa definitiva:16 junio 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de jun, 2026

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 16 de junio de 2026:

  • La Copa del Mundo 2026 continúa este martes con cuatro compromisos, entre ellos los duelos entre Francia y Senegal, y Argentina frente a Argelia.
  • Faltan cinco días para que Colombia elija a su próximo presidente en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
  • Tras más de un año en cautiverio, fueron liberados dos policías que permanecían secuestrados por el ELN en el departamento de Arauca.

Escuche el programa completo aquí:

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