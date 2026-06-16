La campaña presidencial entra a su etapa definitiva:16 junio 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 16 de jun, 2026
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 16 de junio de 2026:
- La Copa del Mundo 2026 continúa este martes con cuatro compromisos, entre ellos los duelos entre Francia y Senegal, y Argentina frente a Argelia.
- Faltan cinco días para que Colombia elija a su próximo presidente en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
- Tras más de un año en cautiverio, fueron liberados dos policías que permanecían secuestrados por el ELN en el departamento de Arauca.
Escuche el programa completo aquí: