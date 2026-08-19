Piden investigar a Petro por caso Kevin Acosta: 19 de agosto 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 19 de agosto de 2026:



En Cali, 60 edificios deberán ser demolidos por los daños estructurales que dejó el terremoto. Además, miles de familias siguen damnificadas y empresarios del Valle anunciaron recursos para apoyar la reconstrucción de la ciudad y otros municipios afectados.

estructurales que dejó el terremoto. Además, miles de familias siguen damnificadas y empresarios del Valle anunciaron recursos para apoyar la reconstrucción de la ciudad y otros municipios afectados. En Quibdó, varias familias están regresando a viviendas declaradas inhabitables porque aseguran que no tienen otro lugar dónde quedarse , pese al riesgo de nuevos colapsos.

, pese al riesgo de nuevos colapsos. El presidente Abelardo De La Espriella recibió con buenos ojos la propuesta de implementar un mecanismo de “reconstrucción por impuestos” para financiar obras en las zonas afectadas por el terremoto.

en las zonas afectadas por el terremoto. Ante las advertencias por el fenómeno de El Niño, se conoció que Colombia está consumiendo más energía de la que tiene garantizada y que los embalses comienzan a descender. El Gobierno prepara nuevas medidas de ahorro energético.

y que los embalses comienzan a descender. El Gobierno prepara nuevas medidas de ahorro energético. La Fiscalía anunció que imputará por homicidio culposo a un exinterventor y un exauditor de Nueva EPS por el caso de Kevin Acosta, menor con hemofilia que falleció tras fallas en la entrega de medicamentos y atención. También compulsó copias para que se investigue al expresidente Gustavo Petro.

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