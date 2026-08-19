Piden investigar a Petro por caso Kevin Acosta: 19 de agosto 2026, Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 19 de ago, 2026
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 19 de agosto de 2026:
- En Cali, 60 edificios deberán ser demolidos por los daños estructurales que dejó el terremoto. Además, miles de familias siguen damnificadas y empresarios del Valle anunciaron recursos para apoyar la reconstrucción de la ciudad y otros municipios afectados.
- En Quibdó, varias familias están regresando a viviendas declaradas inhabitables porque aseguran que no tienen otro lugar dónde quedarse, pese al riesgo de nuevos colapsos.
- El presidente Abelardo De La Espriella recibió con buenos ojos la propuesta de implementar un mecanismo de “reconstrucción por impuestos” para financiar obras en las zonas afectadas por el terremoto.
- Ante las advertencias por el fenómeno de El Niño, se conoció que Colombia está consumiendo más energía de la que tiene garantizada y que los embalses comienzan a descender. El Gobierno prepara nuevas medidas de ahorro energético.
- La Fiscalía anunció que imputará por homicidio culposo a un exinterventor y un exauditor de Nueva EPS por el caso de Kevin Acosta, menor con hemofilia que falleció tras fallas en la entrega de medicamentos y atención. También compulsó copias para que se investigue al expresidente Gustavo Petro.
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