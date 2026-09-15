Reforma pensional vuelve al Congreso: 15 septiembre 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 15 de septiembre de 2026:



La reforma pensional volvió al centro de la agenda del Congreso después de que la Corte Constitucional publicara la sentencia que detalla el vicio de procedimiento encontrado durante su trámite. El Legislativo deberá retomar el proceso para subsanar las irregularidades señaladas por el alto tribunal.

El Legislativo deberá retomar el proceso para subsanar las irregularidades señaladas por el alto tribunal. Ocho personas que permanecían secuestradas por el ELN fueron rescatadas en zona rural de Convención, Norte de Santander. Entre las víctimas había un menor de 17 años. La operación fue desarrollada de manera conjunta por las Fuerzas Militares y la Policía, con participación del Gaula y labores de inteligencia.

Entre las víctimas había un menor de 17 años. La operación fue desarrollada de manera conjunta por las Fuerzas Militares y la Policía, con participación del Gaula y labores de inteligencia. James Rodríguez anunció el final de su ciclo con la Selección Colombia después de 15 años vistiendo la camiseta de la Tricolor . El volante, recientemente vinculado a Atlético Nacional, cerró su etapa internacional tras 131 partidos y aseguró que llegó el momento de poner fin a una de las etapas más importantes de su carrera.

. El volante, recientemente vinculado a Atlético Nacional, cerró su etapa internacional tras 131 partidos y aseguró que llegó el momento de poner fin a una de las etapas más importantes de su carrera. César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, se refirió a las cifras de menores desaparecidos en la capital y descartó que actualmente haya menores secuestrados en la ciudad. Explicó que más del 75 % de los casos de niños, niñas y adolescentes reportados como desaparecidos corresponden a evasiones voluntarias y sostuvo que cerca del 3 % del total de desapariciones conocidas está relacionado con hechos de crimen o violencia. También explicó cómo Distrito, Policía y Fiscalía analizan posibles casos de trata, reclutamiento y explotación sexual.

Explicó que más del 75 % de los casos de niños, niñas y adolescentes reportados como desaparecidos corresponden a evasiones voluntarias y sostuvo que cerca del 3 % del total de desapariciones conocidas está relacionado con hechos de crimen o violencia. También explicó cómo Distrito, Policía y Fiscalía analizan posibles casos de trata, reclutamiento y explotación sexual. Cerca de 300 municipios del país están en alerta por incendios forestales y otros 179 por deslizamientos, según el Ideam. Cundinamarca, Nariño, Tolima y Huila concentran buena parte de las advertencias en medio de los efectos del fenómeno de El Niño. Además, en Tolima continuaban activos incendios que amenazaban especialmente a Prado y Ataco.

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