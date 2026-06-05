Renuncia director UNGRD: 5 junio 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 5 de jun, 2026
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 5 de junio de 2026:
- Faltan cinco días para el inicio del Mundial 2026. Esta tarde se llevará a cabo una conferencia de prensa previa al arranque del torneo.
- Durante una ceremonia de ascenso de oficiales en la Escuela Militar de Cadetes, el presidente Gustavo Petro aseguró que permanecerá en el cargo hasta el 6 de agosto y que en Colombia habrá una transición de poder tranquila.
- En la Comisión de Seguimiento y Garantías Electorales, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió a la advertencia del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre posibles sanciones de visa para quienes incurran en la compra de votos de cara a las elecciones del próximo 21 de junio.
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