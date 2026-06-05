Renuncia director UNGRD: 5 junio 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 5 de junio de 2026:



Faltan cinco días para el inicio del Mundial 2026. Esta tarde se llevará a cabo una conferencia de prensa previa al arranque del torneo.

Esta tarde se llevará a cabo una conferencia de prensa previa al arranque del torneo. Durante una ceremonia de ascenso de oficiales en la Escuela Militar de Cadetes, el presidente Gustavo Petro aseguró que permanecerá en el cargo hasta el 6 de agosto y que en Colombia habrá una transición de poder tranquila.

En la Comisión de Seguimiento y Garantías Electorales, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió a la advertencia del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre posibles sanciones de visa para quienes incurran en la compra de votos de cara a las elecciones del próximo 21 de junio.

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