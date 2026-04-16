Sigue la búsqueda de una menor en Bosa: 16 abril 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 16 de abr, 2026
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 16 de abril de 2026:
- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se pronunció sobre el alto al fuego de 10 días acordado entre Israel y Líbano.
- La Procuraduría General adelanta una inspección a la Superintendencia de Salud tras revelarse un documento que evidenciaría serias irregularidades en la prórroga de la intervención de la Nueva EPS.
- Fue negada la libertad por vencimiento de términos a la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz, implicada en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).
- En el sur de Bogotá buscan a una menor de 12 años, desaparecida desde el pasado 14 de abril, cuando salió de su casa en Bosa por un medicamento y no regresó.
Escuche el programa completo aquí: