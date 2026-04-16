Sigue la búsqueda de una menor en Bosa: 16 abril 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 16 de abril de 2026:



El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , se pronunció sobre el alto al fuego de 10 días acordado entre Israel y Líbano.

, se pronunció sobre el alto al fuego de 10 días acordado entre Israel y Líbano. La Procuraduría General adelanta una inspección a la Superintendencia de Salud tras revelarse un documento que evidenciaría serias irregularidades en la prórroga de la intervención de la Nueva EPS.

tras revelarse un documento que evidenciaría serias irregularidades en la prórroga de la intervención de la Nueva EPS. Fue negada la libertad por vencimiento de términos a la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz, implicada en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).

En el sur de Bogotá buscan a una menor de 12 años, desaparecida desde el pasado 14 de abril, cuando salió de su casa en Bosa por un medicamento y no regresó.

Escuche el programa completo aquí: