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Sigue la búsqueda de una menor en Bosa: 16 abril 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de abr, 2026

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 16 de abril de 2026:

  • El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se pronunció sobre el alto al fuego de 10 días acordado entre Israel y Líbano.
  • La Procuraduría General adelanta una inspección a la Superintendencia de Salud tras revelarse un documento que evidenciaría serias irregularidades en la prórroga de la intervención de la Nueva EPS.
  • Fue negada la libertad por vencimiento de términos a la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz, implicada en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).
  • En el sur de Bogotá buscan a una menor de 12 años, desaparecida desde el pasado 14 de abril, cuando salió de su casa en Bosa por un medicamento y no regresó.

Escuche el programa completo aquí:

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