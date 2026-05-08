Suspenden capturas del Clan del Golfo: 8 mayo 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 8 de mayo de 2026:



Bloqueos en Bogotá: estudiantes de la Universidad Pedagógica mantienen protestas y afectan la movilidad en la calle 72 con carrera 11.

mantienen protestas y afectan la movilidad en la calle 72 con carrera 11. Consternación en el periodismo colombiano por el presunto asesinato del periodista Mateo Pérez, atribuido a disidencias del Frente 36 de las Farc en Briceño, Antioquia.

de las Farc en Briceño, Antioquia. Polémica por decisión del presidente Gustavo Petro tras solicitar a la Fiscalía suspender las órdenes de captura contra 29 cabecillas del Clan del Golfo, entre ellos alias 'Chiquito Malo'.

Escuche el programa completo aquí: