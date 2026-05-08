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Suspenden capturas del Clan del Golfo: 8 mayo 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de may, 2026

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 8 de mayo de 2026:

  • Bloqueos en Bogotá: estudiantes de la Universidad Pedagógica mantienen protestas y afectan la movilidad en la calle 72 con carrera 11.
  • Consternación en el periodismo colombiano por el presunto asesinato del periodista Mateo Pérez, atribuido a disidencias del Frente 36 de las Farc en Briceño, Antioquia.
  • Polémica por decisión del presidente Gustavo Petro tras solicitar a la Fiscalía suspender las órdenes de captura contra 29 cabecillas del Clan del Golfo, entre ellos alias 'Chiquito Malo'.

Escuche el programa completo aquí:

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