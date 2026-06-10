Tensión por decisión de la Comisión de Acusaciones: 10 junio 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 10 de jun, 2026
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 10 de junio de 2026:
- A un día del inicio del Mundial 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que todo está listo y bajo control para la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo.
- Desde Nueva York, el presidente Gustavo Petro lanzó fuertes críticas contra la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Acusaciones, tras la decisión de ordenar su suspensión provisional.
El abogado Luis Felipe Henao presentó una denuncia por presunto prevaricato contra la presidenta de la Comisión de Acusaciones, Gloria Arizabaleta, en medio de la controversia por la medida adoptada contra el presidente Petro.
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