A partir de este lunes endurecen reglas para que conductores tengan beneficio clave en multas

Los conductores que quieran acceder al descuento por una multa de tránsito deberán cumplir desde este lunes un nuevo proceso de verificación en los cursos para infractores. La medida comenzó a regir para los Centros Integrales de Atención (CIA), que ahora están obligados a utilizar el Sistema de Control y Vigilancia (SICOV), una plataforma diseñada para validar la identidad de los asistentes y evitar fraudes durante el trámite.

El cambio fue establecido por la Superintendencia de Transporte mediante la resolución 8863 del 16 de julio de 2026, en cumplimiento de las Leyes 2283 y 2294 de 2023. Según la entidad, el objetivo es garantizar que el beneficio de reducción en el valor de los comparendos sea otorgado únicamente a quienes realmente cumplen con los cursos exigidos por la normativa.

¿Qué cambia desde este lunes para quienes buscan descuento en multas?

La principal novedad es que los Centros Integrales de Atención deberán verificar la identidad de cada infractor antes y durante la prestación del servicio mediante la infraestructura tecnológica del SICOV.

El sistema incorpora mecanismos de autenticación que contrastan la información de los usuarios con las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, además de utilizar tecnología de reconocimiento facial para confirmar que quien realiza el curso corresponde realmente al infractor.



La misma validación también deberá aplicarse a los instructores encargados de impartir las capacitaciones.

Según la Superintendencia de Transporte, los datos obtenidos durante estas verificaciones serán comparados posteriormente con la información reportada al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Un conductor con una multa sin pagar puede tener consecuencias legales. Foto: Alcaldía de Bogotá

¿Por qué se implementó este nuevo requisito?

La entidad explicó que la medida busca reducir los casos de fraude detectados en los cursos para infractores, un mecanismo creado para que los conductores puedan acceder a descuentos en el pago de comparendos cuando cumplen con las condiciones previstas por la ley.

En palabras del superintendente de Transporte, Alfredo Piñeres, el propósito es que este beneficio se otorgue "con transparencia y legalidad", evitando manipulaciones o suplantaciones de identidad.

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Con el nuevo sistema, las autoridades podrán verificar que las personas inscritas sean quienes efectivamente asisten a las capacitaciones y cumplen los requisitos establecidos.

¿Quiénes deberán aplicar las nuevas reglas?

Desde el 3 de agosto de 2026, la obligación recae sobre todos los Centros Integrales de Atención (CIA) autorizados para dictar cursos a infractores.

Posteriormente, el 16 de septiembre de 2026, la misma exigencia comenzará a aplicarse a los Organismos de Tránsito (OT) que también prestan este servicio.

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La Superintendencia indicó que realizará visitas de inspección y verificaciones para comprobar que las entidades implementen correctamente el SICOV y utilicen los mecanismos de autenticación exigidos.

Cada tipo de vehículo tiene su licencia puntual. Foto: Movilidad Bog

¿Qué verificaciones harán durante los cursos?

De acuerdo con la resolución, el sistema deberá incluir, como mínimo:

