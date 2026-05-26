Así es el Luce, el primer Ferrari eléctrico cuyo precio supera los 2.300 millones de pesos

Ferrari ha roto el tablero de la industria automotriz después de que, en la mítica Roma, desvelara el Luce, su primer superdeportivo 100 % eléctrico. No es un prototipo; es una bestia de producción cuyo precio de salida en Europa es de 550.000 euros (unos 640.000 dólares), lo que al cambio en Colombia supera los $2.300 millones de pesos.

A pesar de este costo astronómico, la marca confirmó que toda la producción prevista para el año 2027 ya se encuentra completamente agotada por clientes que pagaron a ciegas.

El director ejecutivo de la compañía, Benedetto Vigna, aseguró que el coche no busca romper récords de autonomía frente a opciones comerciales comunes, sino redefinir las emociones al volante. El Luce no reemplaza a los motores de gasolina, sino que inaugura una categoría inédita dentro del fabricante.

Ferrari Luce Foto: Ferrari

¿Qué cifras de infarto esconde su motorización derivada de la Fórmula 1?

El Ferrari Luce es un monstruo de tracción integral que esconde cuatro motores eléctricos independientes (uno en cada rueda) con tecnología de rotor Halbach array, heredada directamente de los monoplazas de la Fórmula 1 para maximizar el torque sin añadir peso muerto.



La ficha técnica oficial distribuida por Maranello disipa cualquier duda sobre su rendimiento en pista:



Potencia combinada: 1.050 caballos de fuerza (cv).

Aceleración brutal: pasa de 0 a 100 km/h en solo 2,5 segundos y de 0 a 200 km/h en 6,8 segundos.

Velocidad punta: supera los 310 km/h.

Arquitectura eléctrica: funciona con un sistema de 880 voltios que permite absorber hasta medio megavatio de potencia, logrando cargas rápidas de hasta 350 kW en su batería de 122 kWh.

Las llantas más grandes de la historia: calza rines progresivos gigantescos de 23 pulgadas adelante y 24 pulgadas atrás, diseñados en forma de turbina para reducir la resistencia al viento en un 5%.

Para activar todo este potencial, el conductor dispone de una palanca física en la consola de techo tipo helicóptero que desata el Launch Mode, liberando un extra de potencia inmediata.

Ferrari Luce Foto: Ferrari

¿Por qué su diseño genera tanta controversia?

El aspecto visual del Luce ha polarizado a los puristas. Por primera vez, Ferrari sacó el diseño fuera de sus fronteras y se lo encargó a LoveFrom, el colectivo del legendario exjefe de diseño de Apple, Sir Jony Ive, junto a Marc Newson. El resultado es un formato liftback de líneas extremadamente limpias y fluidas, con un techo hecho casi en su totalidad de cristal avanzado desarrollado junto a Corning.

Al no requerir espacio para un motor térmico tradicional, es el primer Ferrari de la historia con cuatro puertas y cinco plazas reales. El habitáculo escapa de la tendencia actual de saturar el espacio con pantallas gigantes de infoentretenimiento.

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En su lugar, LoveFrom apostó por el minimalismo analógico: mandos físicos de aluminio, selectores de cristal texturizado y un cuadro de instrumentos digital con tres esferas que emulan los relojes clásicos Veglia de carreras.

Incluso el acto de arrancar el vehículo se transformó en un ritual de lujo. La llave de encendido está construida en cristal de alta resistencia y cuenta con una pantalla de tinta electrónica que parpadea y expande el color amarillo histórico de Ferrari por toda la consola central al ser acoplada en su base.

Ferrari Luce Foto: Ferrari