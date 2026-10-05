¿Bajarán de precio los carros nuevos? El CEO de Jeep, Peugeot, Fiat y más marcas avisa a clientes

Stellantis prepara una ofensiva para ampliar su oferta de carros económicos en Estados Unidos, con nueve nuevos modelos que tendrán precios inferiores a US$40.000 y dos de ellos por debajo de US$30.000. La estrategia busca responder al encarecimiento de los vehículos nuevos, cuyos precios continúan cerca de los US$50.000 en ese mercado.

Antonio Filosa, CEO de Stellantis, aseguró durante el Automotive News Congress, en Detroit, que existe una “gran oportunidad” para que el grupo lance más modelos asequibles, según informó The Detroit News.

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La apuesta involucra varias de las marcas del conglomerado, entre ellas Jeep, Chrysler, Ram y Dodge, con productos que llegarán a diferentes segmentos del mercado.

Jeep, propiedad de Stellantis Foto: AFP

¿Qué carros prepara Stellantis?

Uno de los modelos será el Chrysler Airflow, un SUV mediano cuyo precio inicial estará por debajo de los US$40.000. La marca también trabaja en dos vehículos compactos denominados Arrow y Arrow Cross, cuyas versiones más económicas partirían de unos US$25.000.



Ram tendrá una participación importante en esta estrategia. Para 2028 está previsto el lanzamiento de la Rampage, una camioneta compacta que buscará competir con la Ford Maverick, cuyo precio inicial está por debajo de los US$30.000.

La marca también prepara el regreso de la Dakota, que tendría un precio inferior a US$40.000.

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Dodge, por su parte, podría incorporar el GLH, un crossover mediano pensado para competir por compradores que buscan alternativas a los sedanes y hatchbacks deportivos. Su precio también podría ubicarse por debajo de los US$40.000.

Filosa aseguró que Stellantis quiere ser “relevante y fuerte” frente a fabricantes como Ford y Toyota, y mencionó específicamente a la Tacoma.

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Actualmente, el Jeep Compass es el modelo más económico de Stellantis en Estados Unidos entre sus vehículos convencionales, con un precio inicial inferior a US$30.000 antes de sumar el costo de destino. El Fiat Topolino no entra en esta comparación porque no es un vehículo convencional homologado para circular como un automóvil de carretera.

La huelga se ha convocado, explican los sindicatos, por la falta de respuesta de la empresa. Foto: AFP

Stellantis también apuesta por los híbridos y eléctricos de autonomía extendida

La estrategia de precios no será la única vía para atraer compradores. Stellantis también está ampliando su oferta de sistemas híbridos y eléctricos de autonomía extendida.

Jeep ya recuperó el Cherokee con un sistema híbrido que combina un motor turbo de cuatro cilindros y 1,6 litros con dos motores eléctricos. El conjunto desarrolla 210 caballos de potencia y 230 lb-pie de torque.

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La compañía también prepara una versión EREV del Grand Wagoneer, sistema que utiliza un motor V6 Pentastar de 3,6 litros como generador para recargar la batería, en lugar de utilizarlo directamente para mover las ruedas.

Ram también tiene previsto comenzar en abril de 2027 la producción de la Ram 1500 REV, cuyo lanzamiento había sido anunciado años atrás. Filosa calificó el sistema EREV como una alternativa “perfecta” para un nicho específico de compradores.