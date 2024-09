¿Es ilegal conducir en tacones en Colombia? La ley es clara sobre multas y sanciones

Para muchos conductores puede resultar normal conducir un carro con diferentes tipos de calzado: ya sea con tacones, o chanclas (en un clima cálido), o simplemente descalzo, pero ¿las autoridades pueden imponer multas por esto?

En Colombia, conducir con tacones o cualquier otro tipo de calzado no recomendado, no está expresamente prohibido por la ley. El Código Nacional de Tránsito no establece ninguna normativa que limite el tipo de calzado al volante.

Sin embargo, esta falta de especificidad no exime a los conductores de responsabilidades legales si se ven involucrados en conductas temerarias o si el calzado interfiere con su capacidad para manejar de forma segura.

¿Me pueden multar por conducir con tacones?

El Código Nacional de Tránsito en Colombia establece sanciones para conductas peligrosas al volante, independientemente de las causas que las originen. El artículo 131, específicamente la infracción D07, sanciona a quienes conduzcan realizando "maniobras altamente peligrosas".

Publicidad

Este apartado hace referencia a acciones que violen las normas de tránsito, pongan en riesgo la vida de las personas o bienes, o constituyan una imprudencia o negligencia por parte del conductor. Aunque conducir en tacones no es considerado automáticamente una infracción, si se demostrara que el calzado afectó el control del vehículo y se produjo una maniobra peligrosa, el conductor podría ser sancionado bajo esta norma.

En este sentido, si los tacones impiden la correcta maniobra de los pedales o generan un accidente por pérdida de control, el conductor se enfrentaría a una multa. La D07 es clara: no se trata del tipo de calzado en sí, sino de las consecuencias que este pueda generar en términos de conducción segura.

Publicidad

Riesgos de conducir en tacones

Aunque no exista una regulación explícita sobre el calzado, conducir en tacones puede ser riesgoso. Entre más altos, pueden reducir la sensibilidad en los pedales, dificultar el movimiento adecuado del pie y, en situaciones de emergencia, impedir una reacción rápida y precisa.

Esto, sumado a otros factores de riesgo, podría derivar en maniobras peligrosas y, en consecuencia, sanciones.

Por lo tanto, mientras que conducir en tacones no conlleva automáticamente una multa en Colombia, es fundamental entender que cualquier acción que comprometa la seguridad vial puede tener implicaciones legales.

Leyes que sí multan conducir en tacones en otros países

En países como España, la normativa es más clara y específica respecto al tipo de calzado permitido para conducir. El artículo 18 de la Ley de Seguridad Vial enfatiza la obligación de los conductores de mantener su libertad de movimiento, lo que incluye el uso de un calzado adecuado que facilite el control del vehículo. En este sentido, conducir con tacones, sandalias o chanclas que interfieran en la conducción es motivo de sanción.

Publicidad

Las autoridades españolas consideran que el uso de zapatos que no ofrezcan un control seguro del vehículo, como los tacones altos, representa un riesgo para la seguridad vial. Así, cualquier conductor que sea sorprendido utilizando un calzado inadecuado puede ser multado, dado que se prioriza la capacidad de maniobra y control sobre el vehículo en todo momento.