El producto estrella 2 en 1 del D1 para conductores por $14.900: en otras tiendas cuesta $49.900

Los conductores que buscan accesorios para facilitar el uso del celular dentro del carro pueden encontrar en D1 un dispositivo que combina dos funciones en un solo producto: un soporte para teléfono y un cargador inalámbrico.

Se trata del cargador de celular para carro RedFlag X1 U, que tiene un precio de $14.900. El dispositivo está diseñado para mantener el celular sujeto durante los desplazamientos y, al mismo tiempo, permitir su carga inalámbrica en teléfonos compatibles.

El producto tiene un formato compacto y está fabricado en plástico ABS y silicona. Entre sus características se encuentra una esfera giratoria de 360 grados, que permite ajustar la posición del teléfono para facilitar la visualización de la pantalla cuando se utiliza la navegación GPS.

Así funciona el cargador para carro que vende D1

El dispositivo incorpora brazos de apertura y cierre automático para sujetar el celular. De esta manera, el teléfono puede mantenerse fijo en el soporte mientras el vehículo está en movimiento.



Además de funcionar como soporte, el equipo permite realizar carga inalámbrica en teléfonos compatibles con esta tecnología.

Según las especificaciones del producto, ofrece una potencia máxima de entrada de 15 W y una potencia de salida de 10 W, además de ser compatible con cargas de 7,5 W y 5 W.

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La distancia de transmisión indicada es de hasta 8 milímetros, mientras que la eficiencia de carga es de al menos 73 %, de acuerdo con la ficha del producto.

Al buscar direcciones, lo que hacemos es dedicar toda nuestra concentración Foto: Unsplash

¿Qué celulares pueden utilizarlo?

El cargador no funciona como cargador inalámbrico para cualquier teléfono. Para aprovechar esta función, el dispositivo debe contar con un receptor compatible con tecnología de carga inalámbrica.

La ficha señala compatibilidad con teléfonos inteligentes Android y iPhone que incorporen carga inalámbrica.

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Por esta razón, antes de utilizarlo, los compradores deben verificar que su teléfono sea compatible con esta tecnología.

El paquete incluye los elementos necesarios para utilizar el soporte dentro del vehículo. La presentación corresponde a una unidad e incluye:



Cargador de celular para carro.

Cable de carga USB.

Clip.

Soporte adhesivo.

El diseño permite instalar el teléfono en una posición accesible para el conductor, aunque la recomendación del fabricante es realizar la instalación correctamente y comprobar que el celular quede asegurado antes de comenzar a conducir.

También se recomienda evitar que el dispositivo quede expuesto a líquidos o humedad excesiva. El producto tiene unas dimensiones de 9,5 x 10 x 5 centímetros.