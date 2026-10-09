Esta SUV japonesa se renueva y estrena tecnología híbrida para competir con Toyota, Volkswagen y más

La nueva Mazda CX-5 llegará a Colombia con un sistema de hibridación ligera (MHEV), una de las principales novedades de la renovación de esta SUV mediana. La marca japonesa ofrecerá cuatro versiones, todas con motor de gasolina de 2,5 litros asistido por tecnología eléctrica, además de cambios en el espacio interior, la conectividad y las ayudas de seguridad.

El modelo conserva su lugar dentro de la oferta global de Mazda, pero aumenta sus dimensiones y modifica la experiencia a bordo con una pantalla multimedia de hasta 15,6 pulgadas.

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¿Qué motor tendrá la nueva Mazda CX-5 en Colombia?

Las cuatro versiones de la nueva CX-5 estarán equipadas con un motor eSkyactiv-G de 2,5 litros y tecnología Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV). Este conjunto entrega 178 caballos de potencia y 24,7 kg-m de torque a 4.000 revoluciones por minuto.

La tecnología mild hybrid corresponde a un sistema híbrido ligero, diferente de los híbridos convencionales que pueden desplazarse durante determinados momentos usando únicamente energía eléctrica y de los híbridos enchufables.



La gama para Colombia estará compuesta por las versiones Touring 4x2, Grand Touring 4x2, Grand Touring AWD y Grand Touring LX. La oferta incluye así alternativas de tracción delantera y una variante con tracción integral.

Nueva Mazda CX-5 Foto: Mazda Press

La CX-5 creció y ganó espacio para los pasajeros

Uno de los cambios de la nueva generación está en sus dimensiones. Frente al modelo anterior, la CX-5 aumenta 11,4 centímetros de longitud, 1,5 centímetros de ancho y 3 centímetros de altura, gracias a una arquitectura optimizada y una mayor distancia entre ejes.

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El crecimiento se refleja especialmente en la segunda fila, donde los pasajeros disponen de cinco centímetros adicionales para las piernas. Según Mazda, el espacio también facilita instalar sillas infantiles sin tener que desplazar los asientos delanteros.

La marca anuncia además accesos más amplios y una mayor capacidad de carga, aunque no especificó el volumen del baúl en litros. Algunas versiones podrán incorporar un techo panorámico.

Nueva Mazda CX-5 Foto: Mazda Press

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¿Qué tecnología incorpora?

La pantalla multimedia de hasta 15,6 pulgadas es uno de los cambios más visibles en el interior. Mazda también renovó la interfaz para integrar las funciones del vehículo y las opciones de conectividad en un sistema que, según la compañía, busca facilitar la interacción del conductor.

En seguridad, todas las versiones incorporan el paquete i-Activsense. Entre sus funciones se encuentran el frenado inteligente delantero y trasero, la advertencia de salida de carril, el control crucero adaptativo con función Stop & Go, el monitoreo de punto ciego y la alerta de tráfico cruzado trasero.

Las versiones más equipadas añaden un sistema de monitoreo del conductor que utiliza una cámara para identificar posibles señales de fatiga o somnolencia. También incluyen una alerta de atención, advertencia de tráfico cruzado delantero y un monitor de visión de 360 grados con tecnología See-Through View, que ayuda a observar zonas que normalmente quedan fuera del campo visual.

Nueva Mazda CX-5 Foto: Mazda Press

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Mazda también modificó el chasis y la estructura

La renovación no se limita al motor y al equipamiento. Mazda afirma que aumentó el uso de aceros de ultra alta resistencia en la carrocería e introdujo cambios en el chasis, los amortiguadores, la suspensión y la dirección.

Según la marca, estos ajustes buscan mejorar la estabilidad, el confort y la respuesta del vehículo durante la conducción.

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La nueva CX-5 recibió la distinción Top Safety Pick+ 2026 del Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), de acuerdo con el anuncio de la compañía.