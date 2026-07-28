Estos son los testigos del carro que nunca debería ignorar si se encienden

Los testigos del tablero cumplen una función clave en cualquier vehículo: alertar al conductor sobre el estado de diferentes sistemas y advertir cuándo existe una falla que requiere atención. Aunque muchas personas los pasan por alto al encender el carro, algunos de estos indicadores pueden señalar problemas que, si no se atienden a tiempo, podrían provocar averías mecánicas o comprometer la seguridad durante la conducción.

Mazda Colombia recordó que el tablero realiza un autodiagnóstico cada vez que se enciende el vehículo. Durante ese proceso se iluminan varios testigos por unos segundos para verificar que los sistemas funcionen correctamente. Si alguno permanece encendido después de arrancar o se activa durante el recorrido, es importante identificar su significado.

¿Qué significan los colores de los testigos del carro?

La marca explica que los indicadores están clasificados por colores para facilitar su interpretación:



Verde : informa que un sistema o una función del vehículo está operando normalmente.

: informa que un sistema o una función del vehículo está operando normalmente. Ámbar o naranja: alerta sobre una condición que debe revisarse en el corto plazo.

o naranja: alerta sobre una condición que debe revisarse en el corto plazo. Rojo: advierte una situación crítica que requiere atención inmediata y, dependiendo del caso, detener el vehículo cuando sea seguro hacerlo.

Según Mazda, comprender esta diferencia permite reaccionar de forma adecuada y evitar daños mayores en el vehículo.

Mantener una velocidad constante puede ayudarle al motor a consumir menos gasolina. Foto: Unsplash

¿Cuáles son los testigos del carro que nunca debería ignorar?

Entre los indicadores que requieren mayor atención, la compañía destacó tres que pueden estar relacionados con fallas importantes.



Testigo de presión o lubricación del motor

Se identifica con el símbolo de una aceitera.

Su encendido puede indicar un nivel insuficiente de aceite o una anomalía en el sistema de lubricación del motor. De acuerdo con Mazda, continuar conduciendo bajo estas condiciones podría ocasionar daños internos de consideración, ya que el aceite es el encargado de reducir la fricción entre las piezas del motor.

Testigos del carro encendidos Foto: Unsplash

Testigo de temperatura del motor

Está representado por un termómetro.

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Cuando este indicador aparece en color rojo significa que el motor está trabajando por encima de su temperatura normal, lo que puede presentarse, por ejemplo, durante recorridos exigentes o ascensos prolongados.

La recomendación de la marca es detener el vehículo en un lugar seguro, apagar el motor y esperar a que se enfríe antes de continuar el trayecto.

Check Engine

Es uno de los testigos más conocidos y también uno de los que más dudas genera entre los conductores.

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Mazda señala que esta advertencia puede activarse por diferentes motivos, desde una tapa del tanque de combustible mal cerrada hasta fallas relacionadas con el sistema de emisiones o el funcionamiento del motor.

Aunque el vehículo continúe en marcha, la compañía recomienda realizar un diagnóstico oportuno para identificar el origen de la alerta y evitar que el problema evolucione.

Testigo check engine Foto: Unsplash

¿Qué hacer si se enciende un testigo del tablero?

La respuesta dependerá del color y del sistema involucrado.

En términos generales, Mazda recomienda:



Identificar el testigo que permanece encendido.

Consultar el manual del propietario para conocer su significado.

Si el indicador es rojo , detener el vehículo cuando las condiciones de seguridad lo permitan.

, detener el vehículo cuando las condiciones de seguridad lo permitan. Llevar el carro a un centro de servicio autorizado para realizar el diagnóstico correspondiente.

Carlos Mesa, director de Servicio al Cliente de Mazda de Colombia, explicó que los vehículos actuales incorporan sistemas electrónicos que monitorean constantemente componentes fundamentales y notifican al conductor cuando detectan una anomalía.

Según el directivo, estas tecnologías permiten identificar variaciones en el funcionamiento del vehículo antes de que se conviertan en averías de mayor complejidad, facilitando un mantenimiento oportuno y ayudando a conservar el desempeño del automóvil.

La compañía también recordó que los centros de servicio autorizados cuentan con equipos especializados para interpretar correctamente los códigos de diagnóstico y realizar las reparaciones de acuerdo con los estándares del fabricante.