Gobierno endurecería revisión tecnomecánica en Colombia: preparan nuevas reglas para carros y motos

El Ministerio de Transporte, junto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Superintendencia de Transporte, inició un proceso para modernizar la revisión tecnomecánica en Colombia mediante un nuevo esquema que busca fortalecer las inspecciones de vehículos y alinearlas con estándares internacionales.

Aunque las nuevas reglas todavía no entran en vigencia, el Gobierno ya publicó para consulta pública una propuesta que contempla nuevos manuales de inspección, controles más detallados para vehículos modificados y siniestrados, además de una mayor vigilancia a los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA).

La iniciativa hace parte del Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031, aprobado mediante el decreto 1430 de 2022, y busca fortalecer la seguridad vial a través de una actualización de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes.

¿Qué cambiaría en la revisión tecnomecánica en Colombia?

Según la circular del Ministerio de Transporte, la propuesta fue elaborada por una consultoría contratada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la cual diseñó un esquema actualizado acompañado de seis manuales técnicos que servirían como base para una futura reglamentación.



Entre los principales cambios planteados se encuentran:



Un nuevo esquema para la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes. Un manual actualizado con los procedimientos de inspección para todas las tipologías vehiculares. Un manual específico para la inspección de vehículos que hayan sido modificados o reformados. Un procedimiento para evaluar vehículos siniestrados antes de certificar su aptitud para circular. Un manual para verificar las condiciones de homologación de vehículos y sus componentes. Nuevos lineamientos para fortalecer la inspección, vigilancia y control sobre los Centros de Diagnóstico Automotor.

El documento señala que el propósito es incorporar prácticas consideradas exitosas a nivel internacional para mejorar el esquema que actualmente opera en Colombia.

La revisión tecnomecánica se hace cada año y ahora revisa que esté vigente el SOAT también Foto: SuperTransporte

Vehículos modificados y estrellados tendrían inspecciones específicas

Uno de los aspectos que más llama la atención de la propuesta es la creación de procedimientos especializados para ciertos tipos de vehículos.

Por un lado, se plantea un Manual de Inspección de Reformas y Modificaciones de Vehículos, el cual establecería criterios técnicos para evaluar automotores que hayan recibido cambios físicos o mecánicos con el fin de mejorar su funcionamiento, seguridad o adaptar su uso.

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Asimismo, el Gobierno propone un Manual de Inspección para vehículos siniestrados, que tendría como objetivo evaluar el estado de los automotores después de un accidente, revisar las modificaciones o reparaciones realizadas y certificar si reúnen las condiciones necesarias para volver a circular de forma segura.

La circular no establece que estos procedimientos ya sean obligatorios ni define cómo se aplicarían, pues hacen parte de una propuesta que aún está siendo sometida a revisión.

En todo accidente de tránsito con víctimas se inmoviliza el vehículo de manera provisional. Foto: AFP

¿Cuándo entrarían en vigor las nuevas reglas?

Por ahora, la revisión técnico-mecánica seguirá realizándose bajo las normas actuales. La circular únicamente da inicio al proceso de participación para recibir observaciones de ciudadanos, gremios, empresas y demás actores del sector.

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La consulta pública fue dividida en dos etapas:



Primera etapa: del 1 de julio al 30 de agosto de 2026, para analizar el nuevo esquema de revisión técnico-mecánica y el manual general de procedimientos.

del 1 de julio al 30 de agosto de 2026, para analizar el nuevo esquema de revisión técnico-mecánica y el manual general de procedimientos. Segunda etapa: del 24 de agosto al 23 de octubre de 2026, para revisar los manuales sobre vehículos modificados, vehículos siniestrados, homologación e inspección a los Centros de Diagnóstico Automotor.

Una vez finalice este proceso, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial evaluarán las observaciones recibidas antes de definir si estos documentos se convierten en la base de una nueva reglamentación para la revisión técnico-mecánica en Colombia.

Por el momento, las fechas, costos, periodicidad y requisitos actuales de la revisión técnico-mecánica no presentan modificaciones, ya que la propuesta aún se encuentra en fase de consulta pública.