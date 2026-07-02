Tesla Model Y lidera las ventas de carros en Colombia durante el primer semestre de 2026

El mercado automotor colombiano continúa mostrando una recuperación acelerada. De acuerdo con cifras divulgadas por Andemos con base en los registros del RUNT, entre enero y junio de 2026 se matricularon 157.869 vehículos nuevos en el país, un crecimiento del 50,3 % frente al mismo periodo del año anterior.

El comportamiento del sector también se reflejó en junio, que terminó siendo el mejor mes del año para la industria. Durante ese periodo se registraron 29.086 matrículas, lo que representa un incremento interanual del 61,6 % y confirma el dinamismo que vive actualmente el mercado de vehículos nuevos en Colombia.

En este contexto, la Tesla Model Y se consolidó como el modelo más vendido tanto en junio como en el acumulado del primer semestre, un resultado que marca un precedente para los vehículos eléctricos en el país.

Tesla Model Y domina el mercado colombiano

Durante junio, la Tesla Model Y alcanzó 2.297 matrículas, muy por encima del resto de competidores. En el acumulado entre enero y junio, el modelo registró 8.469 unidades matriculadas, una cifra sin precedentes para un automóvil totalmente eléctrico en Colombia.



El desempeño del SUV eléctrico refleja el creciente interés de los consumidores por este tipo de tecnologías y consolida a Tesla como uno de los protagonistas del mercado nacional.

En la clasificación de junio, el segundo lugar fue para la familia Kia K3, que suma las versiones Sedán y Cross, con 783 unidades entregadas. El tercer puesto correspondió a la Mazda CX-30, que registró 774 matrículas y un crecimiento del 137,4 % frente al mismo mes del año anterior.

El grupo de los cinco modelos más vendidos durante junio lo completaron el Kia Picanto, con 674 unidades, y la Renault Duster Nacional, que alcanzó 656 matrículas.

Tesla Model Y Foto: Tesla Press

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Los 10 carros más vendidos en junio de 2026

El ranking de junio quedó conformado de la siguiente manera:

Tesla Model Y: 2.297 unidades. Kia K3 (Sedán y Cross): 783. Mazda CX-30: 774. Kia Picanto: 674. Renault Duster Nacional: 656. Kia Sportage: 644. Toyota Corolla Cross: 619. Mazda 2: 584. Kia Stonic: 470. Chevrolet Onix: 461.

Modelos que registraron los mayores crecimientos

Aunque Tesla encabezó las ventas, varios modelos sobresalieron por sus elevados incrementos porcentuales. El Suzuki Dzire protagonizó uno de los mayores saltos del mercado al aumentar 3.291,7 % en junio, alcanzando 407 matrículas y ubicándose en la posición 13 del escalafón mensual.

También destacó la Kia Sportage, cuya versión híbrida llegó a 644 unidades y registró un crecimiento del 3.120 %. Otros modelos con fuerte desempeño fueron el Kia Stonic, el Mazda 2, el camión ligero JMC JX1044TC6 (CHR) y la Renault Duster E-Tech híbrida, que ingresó al top 20 del mes.

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La Ford Territory también logró consolidarse entre los modelos con mayor aceptación, mientras que el Renault Kardian regresó al listado de los 20 vehículos más vendidos.

Algunos modelos retrocedieron frente a 2025

No todos los vehículos lograron mantener el ritmo de crecimiento del mercado. Entre los casos más llamativos aparece la Toyota Corolla Cross, que redujo sus matrículas un 38,7 % en junio, aunque conservó el séptimo lugar del ranking mensual.

El Chevrolet Onix también registró una disminución del 22,5 % frente al mismo periodo del año anterior. En contraste, modelos como la Toyota Land Cruiser Prado, la Hyundai Kona y la Toyota Hilux mantuvieron cifras positivas, aunque con incrementos más moderados.

Ranking de los carros más vendidos en el primer semestre de 2026

En el acumulado de enero a junio, la Tesla Model Y terminó ampliamente por delante de sus competidores con 8.469 matrículas.

Los cinco primeros lugares quedaron así:

Tesla Model Y: 8.469 unidades. Kia K3 (Sedán y Cross): 4.986. Kia Picanto: 4.711. Mazda CX-30: 4.471. Renault Duster: 4.202.

Más abajo aparecieron modelos como Toyota Corolla Cross (3.558), Mazda 2 (3.346), Kia Sportage (3.285), Chevrolet Onix (2.942) y BYD Yuan Up (2.856), completando las primeras diez posiciones del semestre.

Entre los mayores crecimientos acumulados se destacaron nuevamente el Suzuki Dzire, con un aumento de 14.500 %, y la Kia Sportage, que avanzó 501,6 %. También sobresalieron el Kia Stonic, la Hyundai Kona y el Suzuki Swift.

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Por el contrario, algunos modelos registraron caídas en comparación con el primer semestre de 2025. La Toyota Corolla Cross disminuyó 14,8 %, mientras que el Renault Kardian retrocedió 16,9 %, siendo dos de las principales excepciones en un mercado que continúa mostrando una expansión generalizada.