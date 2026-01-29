Todos los carros que cumplan estos requisitos no tendrán que realizar tecnomecánica en 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Circular sin la revisión tecnomecánica vigente en Colombia es una infracción que puede terminar en multa económica e inmovilización del vehículo. Sin embargo, no todos los carros están obligados a realizar este procedimiento desde hace unos años, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente del Ministerio de Transporte.
Actualmente, el parque automotor colombiano tiene unos 20 millones de vehículos, entre automóviles particulares, vehículos de carga y motocicletas, estas últimas con cerca de 13 millones de matrículas. Dentro de este universo, la obligación de la tecnomecánica depende del tipo de vehículo, su antigüedad y su condición de matrícula.
La Ley 2294 de 2023, que hace parte del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, introdujo cambios en los plazos de la revisión técnico-mecánica. Con base en esta norma, existen vehículos que no están obligados a realizar el trámite en 2026:
El Código Nacional de Tránsito establece que conducir sin el certificado de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes vigente corresponde a la infracción C35, que aplica cuando el vehículo no ha sido revisado dentro del plazo legal o cuando no cumple con las condiciones exigidas, incluso si porta certificados.
Para 2026, esta infracción implica una sanción económica de 633.200 pesos, según la tabla de multas vigente, además de la inmovilización del vehículo por parte de la autoridad de tránsito.
Durante el procedimiento realizado en los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) autorizados, se inspeccionan varios sistemas del vehículo. De acuerdo con el Ministerio de Transporte, la revisión incluye:
Aunque no están exentos, algunos vehículos cuentan con beneficios económicos al momento de realizar la revisión. Los carros eléctricos tienen descuentos en el costo del procedimiento en distintas ciudades del país.
En Bogotá, por ejemplo, estos vehículos pueden acceder a un descuento del 30 %, siempre que la revisión se realice en CDA habilitados por el Ministerio de Transporte.
Los conductores pueden verificar la vigencia de la revisión técnico-mecánica a través del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), donde se registra la fecha del último certificado expedido y su vigencia.
Publicidad
Asimismo, el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) permite consultar cuáles son los Centros de Diagnóstico Automotor autorizados según el tipo de vehículo.