En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Accidente aéreo Catatumbo
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Motor  / Todos los carros que cumplan estos requisitos no tendrán que realizar tecnomecánica en 2026

Todos los carros que cumplan estos requisitos no tendrán que realizar tecnomecánica en 2026

Para 2026, movilizarse sin la tecnomecánica vigente tiene una multa de 633.200 pesos, según el Ministerio de Transporte.

Publicidad

Publicidad

Publicidad