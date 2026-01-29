En vivo
“Un triste buen resultado”: minjusticia por incautación de 1.300 celulares en cárceles

La acción, que se llevó a cabo en 124 centros penitenciarios de todo el país, permitió la incautación de una cantidad alarmante de elementos prohibidos, revelando las profundas fallas de seguridad y la posible corrupción interna en las cárceles.

