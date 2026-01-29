Bajó el precio de huevo: estas son las razones

El precio del huevo en Colombia registra una disminución que ya se empieza a sentir en los bolsillos de los consumidores. Así lo confirmó Gonzalo Moreno, presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), en entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales, donde explicó que la caída obedece principalmente a un aumento histórico en la producción y a dinámicas propias del mercado.

Según Moreno, actualmente el precio del huevo está alrededor de 100 pesos por debajo de lo que se registraba a mediados del año pasado. La principal causa es que en 2025 el país alcanzó una producción récord de más de 19.400 millones de huevos, lo que representa un crecimiento del 7,7 % frente a 2024 y un aumento del 38 % en comparación con 2021.

Este incremento no es casual. De acuerdo con el presidente de Fenavi, desde la salida de la pandemia del COVID-19 los precios del huevo comenzaron a subir, lo que incentivó la entrada de nuevos productores.

“El ciclo de producción del huevo se demora cerca de dos años. Muchos de los avicultores que hoy están produciendo tomaron la decisión hace año y medio, cuando los precios eran altos”, explicó.



Más productores y sobreoferta regional

Moreno también se refirió a los casos recientes en los que pequeños productores han regalado huevos en regiones como Santander. Indicó que se trató de una actividad puntual en Villanueva y que responde a una mayor concentración de producción en zonas como Santander y Cundinamarca, donde en los últimos dos años han ingresado más de 800 nuevos productores.

Este fenómeno ha generado una sobreoferta en algunas regiones, lo que presiona los precios a la baja. Sin embargo, Fenavi descarta cualquier tipo de intervención estatal o regulación de precios.

Esto es oferta y demanda. El mismo mercado se va a regular presidente de Fenavi, Gonzalo Moreno.

Menor consumo en vacaciones y costos de insumos

A la mayor producción se sumó un factor estacional: el menor consumo durante las últimas semanas de diciembre y las primeras de enero, aunque aclaró que en los últimos días el precio ya ha empezado a mostrar señales de estabilización.

“Son semanas en las que los hogares están de vacaciones, los niños no están en el colegio y el consumo baja”, señaló el dirigente gremial.

Sobre el impacto del dólar y de los insumos importados, como el maíz y la soya, Moreno explicó que aunque estos productos registraron caídas de precio cercanas al 9 % y 10 %, respectivamente, su efecto no es inmediato.



¿Por qué hay huevos blancos y cafés?

Durante la entrevista, el presidente de Fenavi también desmontó algunas creencias comunes. Aseguró que no existe diferencia nutricional entre el llamado huevo campesino y el industrial, y que en Colombia no hay una regulación que permita hablar de huevo orgánico, debido a que todo el maíz que se consume en el país es genéticamente modificado.

Por otro lado, explicó que la diferencia entre huevo blanco y huevo café depende únicamente de la raza de la gallina, y no de su calidad. Aunque en Colombia predomina el consumo de huevo café por razones culturales, el huevo blanco sigue existiendo y es el más consumido en países como Estados Unidos.