En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Accidente aéreo Catatumbo
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Ladrones se llevaron $25 millones de banco en Girón, Santander; entraron por el techo

Ladrones se llevaron $25 millones de banco en Girón, Santander; entraron por el techo

La Sijín de la Policía adelanta la investigación para identificar y capturar a los responsables del robo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad