Ladrones se llevaron $25 millones de banco en Girón, Santander; entraron por el techo

Las autoridades adelantan una investigación por el robo de $25 millones a una entidad bancaria ubicada en la carrera 25 con calle 30, en inmediaciones del parque principal del municipio de Girón, Santander.

De acuerdo con la información preliminar recolectada por el grupo de contra atracos de la Sijín, los responsables del hurto habrían ingresado durante la noche por el techo del inmueble, logrando acceder hasta la caja fuerte, de donde sustrajeron el dinero en efectivo.

Según el reporte entregado por las directivas del banco a las autoridades, fue la gerente de la entidad, quien se percató de las irregularidades al llegar a las instalaciones.

“La gerente de la entidad se dio cuenta de que por la parte del techo habrían ingresado unas personas, violentaron la caja fuerte y hurtaron el dinero”, indicó Juan Carlos Pinto, secretario de Seguridad de Girón.



Tras conocerse el hecho, unidades de la Policía Judicial realizaron la inspección técnica en el lugar, donde recopilaron evidencias, huellas y avanzan en el análisis de los videos de cámaras de seguridad, con el objetivo de identificar y capturar a los responsables.

“Se están adelantando investigaciones con la Policía Judicial para establecer la revisión de cámaras, los sistemas que debieron generar alertas de alarma y el apoyo de algunas fuentes humanas”, agregó el funcionario.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que suministre información que permita esclarecer este hurto, mientras continúan las labores investigativas en el casco urbano del municipio.