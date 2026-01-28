Familia fue robada en finca que alquiló en Cundinamarca: ladrones se metieron y los dejaron sin nada

Un paseo de fin de semana terminó en un caso de hurto para una familia que alquiló una finca entre los municipios de La Vega y Villeta, en Cundinamarca.

Según el relato de las víctimas, delincuentes ingresaron al lugar durante la madrugada y se llevaron celulares, dinero en efectivo, zapatos y otros objetos personales, sin que los ocupantes se percataran en el momento.



¿Cómo ocurrió el robo en la finca alquilada en Cundinamarca?

De acuerdo con el testimonio entregado al Ojo de la noche para Mañanas Blu, 16 personas se encontraban durmiendo cuando notaron horas después que varias pertenencias habían desaparecido.

Uno de los familiares relató que un integrante del grupo se despertó al notar que su celular no estaba, pese a que lo había dejado cerca mientras dormía. Al intentar localizarlo, descubrieron que al menos seis personas habían sido despojadas de sus teléfonos móviles.

Además de los celulares, la familia reportó la pérdida de dinero en efectivo, zapatos y otras pertenencias personales que habían llevado para el viaje. Según indicaron, los delincuentes lograron robar los objetos sin generar ruidos que alertaran a los ocupantes.



¿Dónde están los celulares?

Horas después del robo, los afectados activaron el sistema de rastreo de algunos dispositivos, entre ellos un iPhone de alta gama adquirido recientemente.



La ubicación arrojó que el teléfono ya se encontraba en Bogotá, específicamente en el sector de San Victorino, en el centro de la ciudad.

Según la denuncia, uno de los familiares recibió una llamada en la que le informaron que el celular había sido comprado en ese sector. Posteriormente, les exigieron tres millones de pesos como recompensa para devolver el equipo.

La familia también señaló que la Policía de Cundinamarca tardó en llegar al lugar de los hechos y que la ayuda recibida fue limitada. Indicaron que, tras el robo, no obtuvieron una respuesta inmediata que permitiera reaccionar frente a lo ocurrido.

Según habitantes de la zona, señalaron que los robos en fincas alquiladas no serían hechos aislados y pidieron mayor presencia de las autoridades.

Como recomendación, sugirieron que quienes planeen alquilar fincas en el sector avisen previamente a la Policía, con el fin de prevenir situaciones similares.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: