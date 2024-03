Fórmula 1: Carlos Sainz sufrió apendicitis y se perderá el Gran Premio de Arabia Saudí

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) será baja en el Gran Premio de Arabia Saudí, que se disputa en el circuito de Yeda, al sufrir apendicitis, informó esta mañana la escudería italiana en un comunicado.

Sainz, que tendrá que ser intervenido quirúrgicamente, según precisa Ferrari, será reemplazado a partir de la tercera sesión de entrenamientos, que tiene lugar hoy, y el resto del Gran Premio por el piloto reserva, el británico Oliver Bearman.

Carlos Sainz Foto: AFP

"La familia Ferrari le desea a Carlos una pronta recuperación", concluye el mensaje de la 'Scuderia' sobre el madrileño, que fue tercero en la primera prueba de la temporada, el Gran Premio de Baréin, y que en la jornada de entrenamientos del jueves salió a la pista con fiebre, pese a lo cual fue sexto y séptimo en las dos sesiones.

Sainz había marcado el séptimo tiempo este jueves en la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Arabia Saudí, el segundo del Mundial de F1, declaró en el circuito urbano de Yeda, donde rodó enfermo, que esperaba "estar recuperado para la calificación y para la carrera".

"Ha sido un día difícil para mi ya que no me he recuperado del todo de la enfermedad que me ha mantenido en cama durante las pasadas 24 horas; y aún me siento muy débil", declaró Sainz, de 29 años, que, al acabar tercero en Baréin el pasado sábado, sumó su duodécimo podio desde que corre en la F1, en la que cuenta dos victorias.

"En cualquier caso, pude salir a pista y optimicé todo el tiempo en el coche y con el equipo", dijo Carlos tras la primera jornada de entrenamientos libres.

"Esta pista tiene mucho agarre y las curvas de alta velocidad complican las cosas para los coches y los pilotos. Aunque no pude ir al límite hoy, al menos completamos el programa; así que ojalá esté del todo recuperado para centrarnos en la calificación y en la carrera", apuntó el talentoso piloto madrileño este jueves en Yeda.