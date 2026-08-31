Gigante chino, dueño de Volvo, prepara tecnología que cargaría carros eléctricos en solo 5 minutos

Geely Holding Group prepara una arquitectura eléctrica de 1.000 voltios con la que busca reducir todavía más los tiempos de recarga de sus futuros carros eléctricos. El conglomerado chino, propietario de marcas como Volvo, Zeekr, Lynk & Co, Polestar y Lotus, apunta a superar su actual referencia de 5,5 minutos para llevar una batería del 10 % al 80 %.

La nueva tecnología todavía está en desarrollo, pero llega después de que Geely comenzara a implementar sistemas de 800 voltios en sus modelos más recientes y construyera una red de cargadores de hasta 1.500 kW.

La apuesta combina así una nueva generación de componentes eléctricos con una infraestructura preparada para entregar grandes cantidades de energía en pocos minutos.

¿Cómo funcionará la tecnología de carga rápida de Geely?

La arquitectura no estará limitada a la batería. El fabricante pretende utilizar componentes de alto voltaje en diferentes partes del sistema de propulsión para mejorar la eficiencia y aprovechar mayores potencias durante la recarga.



El desarrollo contempla:



Baterías de alto voltaje.

Motores eléctricos.

Controladores de potencia.

Cargadores.

Cableado y otros componentes eléctricos.

Geely ya utiliza sistemas de 800 voltios en algunos vehículos, por lo que los 1.000 voltios representarían el siguiente paso de su estrategia para acelerar la recarga.

Batería de carros eléctricos Foto: cortesía Volvo

Lynk & Co 10 ya logró una carga en menos de 6 minutos

El grupo chino ya ha mostrado parte del potencial de esta tecnología con el Lynk & Co 10, un sedán eléctrico que utiliza una batería de 95 kWh.

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En pruebas divulgadas previamente, el vehículo pasó del 10 % al 80 % en 5 minutos y 32 segundos, mientras que recuperar energía desde el 10 % hasta el 97 % tomó 8 minutos y 42 segundos.

Aunque inicialmente se informó que el modelo tenía una arquitectura de 900 voltios, representantes de la marca posteriormente aclararon que la batería registra un voltaje nominal de 772,8 voltios. Por ello, técnicamente corresponde a un sistema de 800 voltios.

El resultado, sin embargo, da muestras de las capacidades que Geely ya consigue con su tecnología actual y sirve como referencia para el desarrollo de la próxima arquitectura.

Lynk & Co 900 Foto: Lynk & Co

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Geely tiene cargadores de hasta 1.500 kW

La compañía también ha trabajado en la infraestructura necesaria para aprovechar estos sistemas de alta potencia.

En marzo de 2026 anunció la instalación de más de 2.100 cargadores Zeekr capaces de alcanzar hasta 1.500 kW. Durante una prueba realizada con el Lynk & Co 10, uno de estos equipos alcanzó una potencia máxima de 1.100 kW.

La diferencia fue considerable frente a otra prueba realizada con un cargador rápido de BYD, en la que el mismo vehículo registró una potencia pico de 430 kW.

Por ahora, Geely no ha confirmado qué modelo estrenará la arquitectura de 1.000 voltios ni cuándo comenzará su producción en serie. El objetivo anunciado es superar la barrera actual de 5,5 minutos para cargar del 10 % al 80 %.