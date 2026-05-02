KIA refuerza su apuesta por la movilidad eléctrica con inversión millonaria en Colombia

La marca surcoreana Kia anunció una nueva inversión en Colombia que supera el millón de dólares, enfocada en el fortalecimiento de la infraestructura de carga eléctrica. La compañía busca acelerar la transición hacia la movilidad sostenible en el país, en un contexto donde los vehículos electrificados ganan terreno dentro del mercado automotor.

El anuncio se da en medio de un crecimiento sostenido del segmento eléctrico. De acuerdo con datos del sector, este tipo de tecnología es actualmente la de mayor expansión en ventas de vehículos nuevos en Colombia. “Esta tecnología, la eléctrica, es la que más está creciendo en ventas de carros nuevos en Colombia”, señaló el director general de KIA en Colombia en entrevista con Caracol Televisión, destacando además que la marca ha logrado consolidarse como líder del mercado en los últimos años.

Las cifras respaldan ese posicionamiento. El vocero de la compañía explicó que el crecimiento ha sido acelerado: “En 2025 vendimos alrededor de 30.000 unidades. Veníamos de un 2023 en donde vendimos cerca de 15.000, entonces casi que duplicamos esa cifra”. Añadió que la meta para este año es aún más ambiciosa: “Estamos apuntando a cerrar con más de 45.000 unidades”, según declaraciones entregadas a Acracol Televisión.

KIA, la marca surcoreana fabricante de vehículos y líder en e mercado automotriz colombiano, anunció que invertirá en nuestro país más de un millón de dólares en infraestructura eléctrica para incentivar la movilidad sostenible.



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Uno de los pilares de esta estrategia será la expansión de la red de carga. Actualmente, la marca cuenta con más de 70 puntos entre carga media y rápida en distintas ciudades del país, ubicados en concesionarios y centros comerciales. “Este primer semestre vamos a invertir más de 1.5 millones de dólares en electrolineras que sí van a ser de carga rápida”, afirmaron, al tiempo que explicaron que estas estaciones estarán ubicadas en corredores estratégicos como rutas turísticas hacia la Costa Caribe, Medellín y Cali.



Finalmente, la compañía anticipó una renovación importante de su portafolio en el país. Para este año, proyecta el lanzamiento de más de ocho nuevos modelos, que incluirán opciones híbridas, eléctricas y de combustión.