La práctica que molesta a más del 70 % de las mujeres cuando conducen: ¿lo sabía?

Este año, la encuesta realizada por el Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY) para celebrar el Día Internacional de la Mujer Conductora colocó sobre la mesa los comportamientos al volante que más afectan y molestan a las mujeres.

Y es que todos conocen a alguna mujer que sepa conducir y que mejor que saber lo que les molesta para mejorar y destacar la importancia y contribución de las mujeres al volante.

La agresividad, lo que más molesta a las mujeres conduciendo

Según la encuesta, que contó con la participación de 1.485 mujeres de 20 países (entre los que se encuentra Colombia), la agresividad al volante se ha identificado como la mayor molestia.

Un abrumador 78 % de las mujeres encuestadas señaló que este es uno de los problemas más graves en carretera, y el 69 % considera que estas actitudes están en aumento.

El temor a sufrir un accidente de tráfico y las condiciones de baja visibilidad son otros de los riesgos que más preocupan a las mujeres conductoras.

Sin embargo, las respuestas varían un poco según el país: en Estados Unidos, Polonia y España, las conductoras temen más las conductas agresivas, mientras que en Italia y Alemania, los accidentes de tráfico son la principal preocupación.

Para abordar estos problemas, el 45 % de las mujeres propuso endurecer las sanciones a los conductores agresivos, y el 27 % sugirió implementar programas de terapia psicológica especializada. Esta última idea tuvo un apoyo notable en Polonia y Colombia.

Women’s Worldwide Car of the Year visualiza la movilidad como un derecho inalienable que contribuye a la libertad, dignidad y desarrollo personal y profesional de las mujeres.

Asimismo, el rol de la mujer como conductora sigue creciendo, con gran influencia como en las decisiones de compra de carros. Por lo que desde la WWCOTY resaltan desde siempre la presencia de la mujer en más aspectos.