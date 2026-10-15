Llega la SUV más avanzada de Colombia: 1.381 caballos, cine a bordo, nevera y sillas que giran 180°

La marca china Zeekr presentó en Colombia la 9X, una SUV híbrida enchufable de tamaño XL que combina tres motores eléctricos, una potencia conjunta de 1.381 caballos, una batería de 70 kWh y un amplio equipamiento de lujo y tecnología.

El modelo, que representa el buque insignia de la compañía, mide 5,24 metros de largo, tiene tracción integral y puede acelerar como un deportivo, de 0 a 100 km/h en 3,1 segundos.

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La llegada de la 9X amplía la oferta de Zeekr en el segmento prémium colombiano. La marca, perteneciente al grupo Geely, ya completa un par de años en el mercado nacional. Con este modelo apuesta por una camioneta de tres filas que combina prestaciones de alto rendimiento con elementos de confort para los seis ocupantes, entre ellos asientos que pueden girar 180 grados y un sistema multimedia con cinco pantallas a bordo.

Zeekr 9X Foto: Zeekr

Zeekr 9X, dimensiones, potencia y autonomía

La camioneta tiene 5,24 metros de longitud y una distancia entre ejes de 3,17 metros. Su sistema de propulsión combina un motor de gasolina de 2,0 litros turbocargado, utilizado para la generación de energía, con tres motores eléctricos. La potencia total declarada es de 1.381 HP y el torque combinado llega a 1.410 Nm.



La configuración incluye tracción integral AWD, suspensión neumática ajustable y una arquitectura eléctrica de 900 voltios. La batería de fosfato de hierro y litio (LFP), con capacidad de 70 kWh, permite una autonomía de hasta 280 kilómetros en modo completamente eléctrico bajo el ciclo WLTC. La autonomía combinada anunciada alcanza los 1.000 kilómetros.

En su versión de mayor potencia, la Zeekr 9X acelera de 0 a 100 km/h en 3,1 segundos y puede alcanzar una velocidad máxima de 240 km/h. Estas cifras corresponden a una camioneta cuyo peso supera las tres toneladas, con un registro declarado de aproximadamente 3,3 toneladas.

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La batería también admite carga ultrarrápida de 6C. Según las especificaciones suministradas, puede pasar del 20 % al 80 % de carga en nueve minutos, aunque el tiempo efectivo depende de las condiciones de carga y de la infraestructura utilizada.

Zeekr 9X Foto: Zeekr

Seis puestos y asientos que giran 180 grados

El habitáculo está distribuido en tres filas con configuración 2+2+2, con seis asientos individuales tipo capitán. Todos cuentan con ajuste eléctrico y pueden girar 180 grados, una solución que permite modificar la disposición de los puestos para crear un espacio de interacción entre los ocupantes.

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Los asientos incorporan funciones de reclinación eléctrica, masaje y reposapiés integrados. La marca los denomina VIP estilo «Nube Flotante» y ofrece estas características en las tres filas. La tapicería es de cuero Nappa, acompañada de insertos de madera, aluminio cepillado y microfibra, material que también se extiende al techo.

El equipamiento de confort incluye un techo panorámico compuesto por tres cristales, con cortinilla de accionamiento eléctrico. Los cuatro puestos delanteros disponen de calefacción y masaje, mientras que el aire acondicionado digital tiene control de tres zonas y filtro HEPA/N95.

La camioneta también cuenta con estribos laterales eléctricos, iluminación ambiental y rines de 22 pulgadas con acabado bitono. El equipamiento descrito está orientado a priorizar el espacio y la comodidad de los pasajeros, además de las prestaciones del sistema de propulsión.

Zeekr 9X Foto: Zeekr

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Cinco pantallas, sonido de 32 parlantes y conectividad Huawei

La Zeekr 9X reúne cinco pantallas en el habitáculo. El tablero de instrumentos tiene 13 pulgadas y se complementa con un sistema de proyección frontal o head-up display de 47 pulgadas con realidad aumentada.

Para el entretenimiento, incorpora dos pantallas UHD de 16 pulgadas y tecnología 3.5 OLED. El sistema también contempla una pantalla eléctrica deslizable para las filas segunda y tercera, de modo que el contenido multimedia pueda utilizarse desde diferentes zonas de la camioneta.

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El audio está a cargo de un sistema Naim de 32 parlantes y 3.280 vatios. La conectividad se basa en tecnología de origen Huawei. En conjunto, estas funciones conforman una experiencia multimedia que busca llevar el entretenimiento a las plazas posteriores, además de ofrecer información de conducción al conductor.

Aunque el titular destaca el cine a bordo, la ficha técnica suministrada no detalla una nevera con capacidad o características específicas. Por eso, ese elemento debe confirmarse con el equipamiento exacto de la versión que se comercializa en Colombia.

Zeekr 9X Foto: Zeekr

Seguridad, 43 asistencias y sistema LiDAR

En materia de seguridad, la 9X cuenta con siete airbags y 43 funciones de asistencia avanzada a la conducción, según las especificaciones entregadas. El conjunto incluye un sistema LiDAR, cámaras térmicas de visión infrarroja y parqueo autónomo remoto.

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Los faros principales son de tipo Matrix y disponen de proyección HD de un millón de píxeles sobre la vía. La camioneta también incorpora un sistema de elevación automática de la suspensión ante colisiones laterales y frenos de alto rendimiento con mordazas de color naranja.

La suspensión neumática ajustable se combina con 11 modos de conducción para carretera y terrenos fuera del asfalto, que permite modificar el comportamiento del vehículo de acuerdo con las condiciones de uso, aunque las funciones disponibles y sus parámetros dependen de la configuración comercial.