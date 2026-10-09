Llega nueva rival para Hilux, Ranger y Frontier: hecha en Argentina y remolca hasta 3,5 toneladas

Remolcar hasta 3.500 kilogramos y transportar más de una tonelada de carga son dos de las capacidades con las que la RAM Dakota, fabricada en Argentina por Stellantis, entra en la categoría de camionetas medianas, donde se enfrenta a referentes como Toyota Hilux, Ford Ranger y Nissan Frontier.

La pick-up llega con un motor turbodiésel de 2,2 litros, transmisión automática de ocho velocidades y opciones de tracción para afrontar diferentes condiciones de terreno.

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¿Qué capacidad de carga, remolque y motor tiene la RAM Dakota?

La capacidad para transportar peso es uno de los principales atributos de la Dakota. Según la información oficial, la camioneta puede cargar hasta 1.020 kilogramos y cuenta con una capacidad de remolque de hasta 3,5 toneladas.

RAM Dakota Foto: Stellantis

La zona de carga tiene un volumen de 1.210 litros. El platón mide 1.584 milímetros de largo y 502 milímetros de profundidad, mientras que su equipamiento incluye ganchos para sujetar objetos y un portón con asistencia para facilitar su apertura.



La RAM Dakota está equipada con un motor Multijet turbodiésel de 2,2 litros, que entrega 200 caballos de potencia y 450 Nm de torque en la configuración anunciada por Stellantis para Argentina. El conjunto mecánico trabaja con una transmisión automática de ocho velocidades.

La camioneta dispone de diferentes modos de tracción, incluidos 4x2 y 4x4 con reductora, además de un sistema de bloqueo del diferencial trasero.

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La Dakota mide 5.356 milímetros de largo, 1.965 milímetros de ancho y 1.822 milímetros de alto. Su distancia entre ejes es de 3.180 milímetros y tiene un despeje al suelo de 228 milímetros.

¿Qué tecnología incorpora la nueva Dakota?

La propuesta no se limita a las capacidades de trabajo. En las versiones presentadas por RAM en Argentina, el interior incluye una pantalla multimedia de 12,3 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, además de un cuadro de instrumentos digital de siete pulgadas.

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El equipamiento también contempla cargador inalámbrico para celulares y climatizador automático de doble zona. En seguridad, la configuración anunciada para ese mercado incluye seis airbags y distintos sistemas de asistencia a la conducción.

RAM Dakota Foto: Stellantis

¿Dónde se fabrica la nueva rival de las pick-ups medianas?

La Dakota se produce en el Polo Industrial Córdoba de Stellantis, en Argentina. El grupo automotor anunció en octubre de 2025 el inicio de su fabricación en esa planta, como parte de un plan industrial que contempló una inversión de 385 millones de dólares para desarrollar el centro de producción de camionetas.

La instalación también fabrica otros vehículos del grupo y fue incorporada a la estrategia de Stellantis para abastecer mercados de América del Sur. La Dakota representa, además, el inicio de la producción local de la marca RAM en Argentina.