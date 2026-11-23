Bogotá será este lunes 23 de noviembre el punto de partida de una movilización nacional contra las fotomultas. Conductores, camioneros, motociclistas, taxistas y representantes de diferentes gremios del transporte saldrán a las calles para exigir que se revisen las sanciones impuestas mediante sistemas de fotodetección que, según los convocantes, presentarían irregularidades.

La concentración está programada para las 12 del mediodía en el Parque de los Hippies y desde allí los manifestantes se desplazarán hasta la sede de la Federación Colombiana de Municipios, donde realizarán un plantón. Ricardo Andrés Ruge, abogado defensor de conductores y vocero de la organización nacional contra las fotomultas ilegales, aseguró que ya tienen confirmada la participación de cerca de 3.000 personas.

Cámaras de fotomultas en Bogotá Foto: MovilidadBog

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Los manifestantes cuestionan alrededor de 7,5 millones de comparendos por presuntas irregularidades y exigen retirar las sanciones que no cumplan los requisitos legales, suspender los cobros y devolver el dinero de las multas que ya fueron pagadas y posteriormente invalidadas. Esto último, teniendo en cuenta que en mayo de este año, durante el gobierno del entonces presidente Gustavo Petro, se anunció la anulación de 5,8 millones de comparendos y la devolución del dinero correspondiente a otros 1,5 millones que ya habían sido pagados.

Por su parte, Juan Carlos Bobadilla, líder del gremio de camioneros, anunció que promoverán acciones de cumplimiento para que las cámaras que no estén debidamente registradas y autorizadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial sean desconectadas de los sistemas de información y no continúen generando comparendos.



“Se van a poner unas acciones de cumplimiento para que las cámaras que no están registradas y autorizadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial sean desconectadas del RUN y del SIMIT, para que a usted no le sigan cobrando esos comparendos de forma ilegal. Porque los abusos tienen que acabar”, afirmó.

La jornada también se desarrolla en medio de las denuncias penales presentadas por Ricardo Ruge ante la Fiscalía contra Gilberto Toro Giraldo, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, por presuntas irregularidades relacionadas con la contratación y operación del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT). Las acciones solicitan investigar el manejo de los recursos y los contratos vinculados al sistema.

Las motos son el grupo automotor más grande del país Foto: Movilidad Bogt

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La movilización se convocó luego de que la Federación Colombiana de Municipios ha aclarado que la devolución del dinero de las fotomultas no será automática, como se dijo en la anterior administración. La entidad sostiene que primero debe agotarse el debido proceso y que la Superintendencia de Transporte debe determinar cuáles sanciones pueden ser invalidadas. También ha precisado que el SIMIT no instala cámaras, no impone comparendos ni determina la legalidad de las multas: su función es integrar la información reportada por las autoridades de tránsito.

Los organizadores esperan que estas movilizaciones se extiendan a otras ciudades del país, en medio de las reclamaciones de los conductores por la legalidad de los sistemas de fotodetección y el cobro de estas sanciones.