Ocho de cada diez propietarios de carros eléctricos en Colombia señalan que la idea de que las baterías no duran es el mito que más circula en el país sobre estos vehículos. Así lo revela la Encuesta Global de Conductores de Vehículos Eléctricos 2026 (Global EV Driver Survey), elaborada por la Global EV Alliance (GEVA).

Según los resultados para Colombia, el 80 % de los encuestados identificó la creencia sobre la corta duración de las baterías como el mito dominante. Le siguen la idea de que la transición eléctrica provocará el colapso de la red de energía (40 %) y la de que estos carros se incendian con más facilidad (24 %).

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Una encuesta global con análisis especial de Colombia

La edición 2026 recoge respuestas de más de 29.500 conductores de vehículos eléctricos en 34 países y es presentada por GEVA, una red sin ánimo de lucro de 71 asociaciones de vehículos eléctricos en 41 países. Colombia fue uno de los seis países con análisis a profundidad, junto con Australia, Indonesia, Países Bajos, Sudáfrica y Estados Unidos, debido a su mayor número de participantes.

A escala mundial, la vida útil de la batería (72 %), el riesgo de incendio (58 %) y el colapso de la red (45 %) encabezan la lista de mitos reportados. En Colombia, la preocupación por las baterías supera el promedio global.



¿Cuánto dura la batería de un carro eléctrico?

Sobre este punto, Ellen Hiep, de GEVA, afirmó que la mayoría de los conductores sabe por experiencia que los vehículos eléctricos modernos tienen garantías de batería de ocho años y que la mayoría de las baterías durará más que el propio carro. Blu Radio ha explicado previamente qué pasa con la batería de los carros eléctricos después de ocho años y qué ocurre cuando termina su vida útil.

Las opciones de carga en carretera (82 %) y en edificios de apartamentos (63 %) encabezan las barreras para la adopción de vehículos eléctricos en Colombia, según los resultados de 2026. Los encuestados podían elegir hasta tres respuestas y el precio de compra fue señalado por el 18 %.

En cuanto al riesgo de incendio, el 60 % de los dueños colombianos dijo no estar preocupado porque su vehículo represente ese peligro: el 33 % está totalmente en desacuerdo y el 27 % en desacuerdo. Un 14 % sí manifestó esa inquietud. El 42 % de los encuestados afirmó que le cuesta convencer a amigos y familiares de elegir un carro eléctrico debido a estos mitos.

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La carga en carretera, el mayor obstáculo

Al consultar por las principales barreras para la adopción de vehículos eléctricos en Colombia, el 82 % mencionó la falta de opciones de carga en carretera. Le siguen las posibilidades de carga en edificios de apartamentos (63 %), los mitos (40 %), la carga en casa (25 %) y el precio de compra (18 %).

El Rivian R2 modelo 2027 fue exhibido el 19 de noviembre de 2026 durante la jornada para prensa del Salón del Automóvil de Los Ángeles. La feria se realiza del 20 al 29 de noviembre en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. AFP

Las estaciones de carga también generan quejas. El 37 % de los conductores dijo encontrar filas con frecuencia en los cargadores rápidos y el 17 % aseguró que siempre las encuentra. Además, el 22 % reportó que a menudo los cargadores no funcionan y el 22 % que los puntos de carga suelen estar ocupados por carros de combustión o que no están cargando.

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El 86 % considera que debería poder pagar con tarjeta bancaria directamente en el cargador, y el 74 % cree que la disponibilidad de cargadores rápidos es más importante que el precio.

Por qué los colombianos compran carros eléctricos

Los menores costos de energía fueron la principal razón de compra (47 %), seguidos por incentivos como beneficios tributarios y de parqueo (34 %), menores costos de mantenimiento (27 %) y el beneficio para el ambiente local (25 %). El 87 % cree que el alza en los precios de los combustibles aceleró el cambio hacia la movilidad eléctrica.

El nivel de satisfacción es alto: el 79 % se declaró muy satisfecho y el 19 % satisfecho. Asimismo, el 71 % considera necesarias medidas de política pública para aumentar las ventas, y el 58 % está de acuerdo con que el Gobierno exija a los fabricantes elevar la participación de eléctricos en sus ventas.

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Crecimiento del mercado en Colombia

Los resultados se conocen en medio del aumento de ventas en el país. Con datos de ANDI y Fenalco, entre enero y abril de 2026 se matricularon 14.541 carros eléctricos en Colombia, un crecimiento del 207 % frente al mismo periodo del año anterior.