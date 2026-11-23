El 74 % de los conductores de carros eléctricos considera que las creencias erróneas sobre esta tecnología son uno de los principales obstáculos para su expansión. Así lo recoge la Global EV Driver Survey 2026, un estudio internacional elaborado por la Global EV Alliance (GEVA) cuyos resultados se publicaron el 17 de noviembre.

La encuesta reunió las opiniones de 29.547 conductores de 34 países. Según sus datos, los propietarios de vehículos eléctricos ubican la desinformación por encima de las barreras económicas y de las dificultades para cargar en sus viviendas.

Publicidad

La desinformación supera al precio y a la recarga como obstáculo

De acuerdo con el informe de GEVA, el precio de compra ocupa el segundo lugar entre los frenos señalados por los participantes, con un 49 % de menciones. En tercera posición aparece la instalación de puntos de recarga en edificios residenciales, citada por el 47 % de los encuestados.

Estos resultados reflejan la percepción de personas que ya conducen un carro eléctrico, por lo que corresponden a la visión de los usuarios actuales de la movilidad eléctrica y no a la del conjunto de los conductores.



Los mitos más citados por los propietarios

Entre las afirmaciones que los participantes identifican como mitos, la más mencionada es la supuesta corta duración de las baterías, señalada por el 72 %. Le sigue la creencia de que los vehículos eléctricos se incendian con mayor facilidad, con un 58 %, y la idea de que una adopción masiva de esta tecnología provocaría problemas graves en el suministro eléctrico, con un 45 %.

Estos porcentajes recogen las respuestas de los encuestados y no constituyen una evaluación técnica de los riesgos asociados a los carros eléctricos.

BMW iX5. Foto: captura de video // Out of Spec Testing.

Publicidad

Qué opinan sobre la vida útil de la batería

Las respuestas sobre la degradación de las baterías muestran que el 65 % de los propietarios afirma no estar preocupado por la vida útil de este componente, frente a un 18 % que sí manifiesta inquietud.

GEVA recuerda que numerosos fabricantes ofrecen garantías de ocho años para sus baterías. Sin embargo, la encuesta no permite determinar cuánto duran realmente estos componentes ni establecer su comportamiento a largo plazo.

Publicidad

La información, clave para la transición a la movilidad eléctrica

Ellen Hiep, integrante del comité directivo de GEVA, señaló que el desconocimiento sobre los avances tecnológicos sigue influyendo en la percepción pública de los vehículos eléctricos. Según explicó, la transición hacia esta forma de movilidad no depende solo de mejorar la infraestructura de carga o de reducir los precios, sino también de ofrecer información actualizada que permita conocer las características y limitaciones de estos carros.

Las limitaciones de la encuesta

Los cuestionarios se distribuyeron por internet durante septiembre y octubre a través de asociaciones de usuarios y colectivos vinculados a la movilidad eléctrica. Por tanto, no se trata de una muestra aleatoria de todos los conductores, sino de una encuesta voluntaria entre propietarios que ya utilizan esta tecnología. Esta circunstancia limita la posibilidad de extender sus conclusiones a quienes conducen vehículos de combustión.

El informe pone de relieve la importancia que los usuarios actuales de carros eléctricos le dan a la información sobre esta tecnología. Sin embargo, sus resultados no permiten demostrar por sí solos que la desinformación sea el mayor obstáculo real para las ventas de vehículos eléctricos.