La Federación Colombiana de Municipios aclaró que la eventual devolución de los dineros pagados por fotomultas no se realizará de manera automática, pese a los anuncios que hizo el Gobierno del expresidente Gustavo Petro sobre la anulación de millones de comparendos que, presuntamente, habrían sido impuestos de manera irregular.

La aclaración se produce luego de que, en mayo de este año, la entonces ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y el superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres, anunciaron que más de 7 millones 500 mil multas serían ilegales. En ese momento, aseguraron que ordenarían anular 5 millones 800 mil comparendos y devolver el dinero correspondiente a otros 1 millón 500 mil que ya habían sido pagados.

Cortesía: Alcaldía de Medellín

Publicidad

Sin embargo, la Federación advirtió que ese anuncio no estuvo respaldado por un acto administrativo y que cualquier devolución debe cumplir primero con todas las etapas del debido proceso, de acuerdo con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La viabilidad de esos reintegros debe ser determinada por la Superintendencia de Transporte.

En el comunicado, también hizo una precisión sobre las funciones del SIMIT. Fedemunicipios explicó que este sistema no autoriza ni instala cámaras de fotodetección, tampoco impone comparendos ni determina si una sanción es legal. Su función es integrar y actualizar la información de las multas reportadas por las autoridades de tránsito y facilitar su consulta y pago.



Finalmente, la Federación señaló que el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT) tampoco puede modificar el estado de una multa sin una orden expresa de la autoridad de tránsito correspondiente o de un juez. Por eso, pidió no generar falsas expectativas entre los conductores con anuncios de devoluciones inmediatas, pues estas solo podrán hacerse cuando se cumplan los procedimientos establecidos.