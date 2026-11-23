Los fabricantes colombianos de autopartes y motopartes buscan ampliar su presencia en México y Ecuador, dos mercados que el sector considera estratégicos para aumentar las exportaciones y generar nuevas oportunidades comerciales durante los próximos años.

La Asociación del Sector Motriz y sus Partes, Asopartes, inició conversaciones con representantes diplomáticos de ambos países para identificar posibilidades de ingreso y expansión de productos nacionales.

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En el caso de México, directivos del gremio se reunieron con el embajador designado de Colombia, Mauricio Tobón Franco, con el objetivo de establecer contactos empresariales en uno de los mercados automotores de mayor tamaño en América Latina.

Con Ecuador, la intención es fortalecer una relación comercial que atravesó dificultades arancelarias durante los últimos meses. Sin embargo, de acuerdo con Asopartes, Colombia mantiene una relación comercial favorable en autopartes y motopartes con ese país, por lo que el sector busca conservar y ampliar esa participación.



Carlos Andrés Pineda Osorio, presidente ejecutivo nacional de Asopartes, señaló que el objetivo es que estos acercamientos terminen convirtiéndose en oportunidades comerciales concretas para los fabricantes colombianos.

“El reto es convertir estos acercamientos en negocios concretos para nuestros empresarios”, afirmó Pineda, quien aseguró que existe capacidad para aumentar la participación de la industria nacional en mercados internacionales.



El sector busca apoyo para producir y exportar más

La estrategia no está concentrada únicamente en conseguir compradores fuera del país. El gremio también sostuvo conversaciones con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para buscar mecanismos que permitan fortalecer a los fabricantes nacionales.

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Entre las propuestas hay programas de cofinanciación para desarrollar proveedores, nuevas herramientas de financiación y medidas que ayuden a mejorar la capacidad productiva y comercial de las empresas del sector.

Además, se plantea trabajar junto con ProColombia, cámaras de comercio, clústeres empresariales y universidades para generar alianzas entre fabricantes, distribuidores y otros integrantes de la cadena automotriz.

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La expectativa de Asopartes es cerrar 2026 con una agenda que permita avanzar en nuevos negocios internacionales y fortalecer la producción colombiana de autopartes y motopartes, especialmente en los mercados latinoamericanos.