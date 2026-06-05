Contrabando de autopartes genera pérdidas superiores a $1 billón al año advierte Asopartes

Mientras Bucaramanga se prepara para recibir a empresarios y fabricantes del sector automotor en Expopartes Oriente 2026, la industria de autopartes en Colombia mantiene una preocupación creciente por el impacto del contrabando y otros delitos que afectan la competitividad y la formalidad del mercado.

Así lo advirtió el presidente ejecutivo de la Asociación del Sector Motriz y sus Partes (Asopartes), Carlos Andrés Pineda, durante su visita a la capital santandereana para presentar la feria que se realizará entre el 19 y el 21 de junio y que reunirá a empresarios nacionales e internacionales del sector.

Según el dirigente gremial, cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales indican que el contrabando impacta cerca del 10 % de la industria de autopartes, una situación que representa pérdidas económicas superiores a un billón de pesos cada año.

Pineda explicó que el problema no se limita únicamente al ingreso ilegal de mercancías al país. A esta actividad se suman delitos como la falsificación de marcas, la usurpación de propiedad intelectual y otras prácticas ilícitas que afectan a fabricantes, distribuidores y comerciantes formales.



“El sector motriz es altamente dinámico y genera miles de empleos en el país. Sin embargo, enfrenta amenazas permanentes derivadas del contrabando y de delitos conexos que afectan la competitividad y la sostenibilidad de las empresas”, señaló.

El dirigente agregó que la industria requiere un mayor respaldo institucional para combatir estas prácticas ilegales y garantizar condiciones equitativas para quienes desarrollan su actividad dentro de la legalidad.

Asimismo, advirtió que detrás de algunas operaciones ilegales relacionadas con el comercio de autopartes también se identifican conductas asociadas al lavado de activos, la extorsión y otras economías ilícitas que terminan afectando la cadena productiva.

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Las declaraciones se dieron en el marco de la presentación de Expopartes Oriente 2026, evento que espera convertirse en uno de los principales escenarios de negocios del sector durante este año. De acuerdo con las proyecciones de los organizadores, la feria podría generar más de 15 millones de dólares en oportunidades comerciales derivadas de ventas, alianzas estratégicas y ruedas de negocios.

La muestra contará con la participación de 120 expositores nacionales e internacionales, delegaciones de cinco países y más de 4.100 visitantes profesionales, consolidando a Bucaramanga como un punto de encuentro para la industria automotriz y de autopartes.

Actualmente, el sector motriz colombiano registra una facturación cercana a los 21 billones de pesos anuales y está conformado por más de 65.000 establecimientos dedicados a la fabricación, comercialización y prestación de servicios relacionados con vehículos y sus componentes.

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Desde Asopartes insistieron en que el crecimiento de la industria debe estar acompañado de acciones contundentes contra el contrabando y la informalidad, con el fin de proteger el empleo, la inversión y la competitividad de uno de los sectores más representativos de la economía nacional.