Desde la cárcel, alias ‘Brayan’ habría ordenado 10 homicidios en Bucaramanga y el área

Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer la reciente ola de homicidios que afecta a Bucaramanga y su área metropolitana.

Como resultado de un trabajo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación, el CTI y la Policía Nacional, fue imputado Brayan Alejandro Uranga Peña alias ‘Brayan’, presunto integrante de la estructura delincuencial conocida como ‘Los del Sur’, por su supuesta participación en diez homicidios ocurridos en la región.

Según informó el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, las investigaciones permitieron asociar varios casos de asesinato a este actor criminal, quien actualmente permanece recluido en una cárcel de Bogotá, pero que presuntamente continuaría coordinando actividades delictivas desde el centro penitenciario.

“Se han imputado 21 delitos relacionados con homicidio. En un trabajo de análisis y asociación de casos, diez de ellos se enrutan al actor criminal alias ‘Brayan’, quien se encuentra al interior de una cárcel y quien hace parte del grupo de delincuencia común organizada ‘Los del Sur’”, señaló Hernández.



De acuerdo con las autoridades, alias ‘Brayan’ estaría vinculado a una modalidad de tercerización criminal para la ejecución de homicidios y tendría presuntos nexos con organizaciones dedicadas al tráfico local de estupefacientes, actividad que sigue generando disputas violentas en distintos sectores del área metropolitana.

El funcionario explicó que la imputación fue posible gracias al análisis de información recopilada en diferentes investigaciones criminales, las cuales fueron agrupadas y presentadas ante un juez de la República dentro del proceso adelantado por la Fiscalía.

Además, Hernández destacó que durante mayo se lograron imputar 36 cargos por el delito de homicidio a diferentes personas involucradas en hechos violentos registrados en Santander, como parte de la estrategia para combatir las estructuras criminales que operan en la región.

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Las autoridades sostienen que la estructura ‘Los del Sur’ no solo estaría relacionada con órdenes de sicariato emitidas desde centros de reclusión, sino también con actividades asociadas al tráfico local de drogas en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

Alias ‘Brayan’ fue capturado en un operativo realizado por las autoridades en un barrio de Soacha, Cundinamarca, el pasado domingo 9 de abril.

Como se recordará, alias ‘Brayan’, es señalado por las autoridades de ser el autor de dos videos que circularon en redes sociales a principios del mes de marzo donde aparecía con armas de fuego amenazando a varias personas en Bucaramanga.