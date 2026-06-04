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Investigan amenazas a integrantes de Credhos y del Pacto Histórico en Santander

Autoridades reforzaron medidas de seguridad en Barrancabermeja y Puerto Wilches tras la circulación de mensajes intimidatorios.

Pacto Histórico.jpg
Blu Radio. Logo del Pacto Histórico //Foto: Pacto Histórico
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 4 de jun, 2026

Las autoridades de Santander activaron protocolos de seguridad y verificación luego de que aparecieran panfletos atribuidos a las denominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), en los que se amenaza a integrantes de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), líderes sociales y miembros del movimiento político Pacto Histórico en municipios del Magdalena Medio santandereano.

Según el documento difundido, varias personas vinculadas a organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos y actores políticos de Puerto Wilches fueron declaradas como "objetivo militar" y señaladas de pertenecer a grupos insurgentes. En el panfleto se exige además que abandonen el municipio en un plazo de 48 horas.

La alerta fue emitida por Credhos, organización que rechazó y condenó las amenazas, advirtiendo que este tipo de hechos ponen en riesgo la integridad de líderes comunitarios, defensores de derechos humanos y dirigentes políticos de la región.

Ante la situación, las autoridades departamentales convocaron una mesa de seguridad en la que se evaluaron las acciones de protección para las personas mencionadas en los mensajes intimidatorios. Como resultado, se reforzaron las medidas de seguridad en Barrancabermeja y Puerto Wilches, municipios donde se reportó la circulación de los panfletos.

El secretario del Interior de Santander informó que se activaron los protocolos de seguimiento e investigación para establecer el origen de los documentos y determinar su alcance real.

"Estamos haciendo el acompañamiento debido a lo que informa y anuncia el contenido del panfleto para brindarle las garantías a todos los ciudadanos del departamento de Santander", indicó el funcionario.

La Gobernación de Santander confirmó que las autoridades trabajan de manera articulada con la Fuerza Pública y los organismos de investigación para verificar la autenticidad de los mensajes y adoptar las medidas necesarias de prevención y protección.

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Las amenazas se producen en un momento de preocupación por la seguridad en el Magdalena Medio, una región donde históricamente han tenido presencia diferentes grupos armados ilegales. En su comunicado, Credhos recordó que recientemente había advertido sobre la expansión y reconfiguración de estructuras armadas en municipios como Puerto Wilches, Sabana de Torres y Rionegro.

La organización señaló que la aparición de este tipo de panfletos representa un riesgo para el ejercicio de la participación política, la defensa de los derechos humanos y la permanencia de líderes sociales en los territorios. Por ello, solicitó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales fortalecer las garantías de protección para las personas amenazadas y avanzar en las investigaciones que permitan identificar a los responsables.

Asimismo, se hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier amenaza o situación que pueda afectar la convivencia y la seguridad a través de la línea 123 de la Policía Nacional o la línea 122 de la Fiscalía General de la Nación.

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