Panfletos en Soledad estarían siendo difundidos por estudiantes para no ir a clases: Policía

La Policía Metropolitana de Barranquilla activó la ruta de acompañamiento escolar a través del Grupo de Infancia y Adolescencia y unidades de Prevención y Educación Ciudadana, para brindar garantías de seguridad en los colegios del municipio de Soledad ante la circulación de supuestos panfletos amenazantes.

"De acuerdo con las verificaciones preliminares adelantadas, estos contenidos estarían siendo difundidos por algunos estudiantes, con el propósito de generar temor y promover la no asistencia a clases", informó la Policía.

No obstante, la institución aseguró que continuará "fortaleciendo la presencia policial y las actividades preventivas en los entornos educativos, con el fin de brindar tranquilidad a estudiantes, docentes y padres de familia".

"La Policía Nacional invita a la comunidad, especialmente a padres de familia, estudiantes y ciudadanos en general, a no difundir mensajes intimidatorios o información no verificada a través de redes sociales y plataformas de mensajería, toda vez que este tipo de contenidos generan temor, desinformación y afectan la tranquilidad en los entornos educativos", pidió la autoridad.



La Alcaldía de Soledad también informó que, "de las cuatro instituciones educativas mencionadas en el panfleto virtual, únicamente la I.E. ITIDA desarrolla sus actividades académicas en modalidad virtual, debido a un simulacro electoral que se adelanta en sus instalaciones con miras a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo".

"Las demás instituciones educativas del municipio continúan funcionando con total normalidad y cuentan con acompañamiento permanente de la Policía Nacional en sus entornos e instalaciones, como parte de las acciones preventivas y de control", indicó la administración municipal.