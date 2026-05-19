Barranquilla recibe calificación AAA de Fitch Ratings; le premian buen comportamiento en finanzas

El buen comportamiento de las finanzas de Barranquilla llevó a que la ciudad pasara de una calificación AA a AAA, a partir de la clasificación que realiza Fitch Rating y que reconoce el avance de la ciudad en el manejo de su ecosistema financiero para garantizar inversión pública y acompañamiento.

Así lo destaca la gerente de ciudad Ana María Aljure, quien reconoce esto como el reflejo de una gestión que permite cada vez depender menos de las transferencias del Gobierno nacional y un manejo responsable de los recursos de la ciudad.

“Hemos estado tocando puertas en JP Morgan, en Deutsche Bank, hay una filial del Banco Mundial, que es la encargada de dar garantías a las diferentes naciones o a los diferentes países y ellos están viendo con buenos ojos a Barranquilla porque es una ciudad que se transforma, una ciudad que crece, una ciudad que cada peso que invierte tiene impacto, porque son obras que tienen un impacto social, económico y ambiental”, indicó Aljure.

Según explicó la funcionaria, el impuesto predial unificado y el ICA habían logrado un recaudo, a abril de este año, por más de un billón de pesos, lo que mostaría que cada vez los contribuyentes están creyendo más en el manejo de la ciudad.



“Esto lo revisa muy bien la calificadora Fitch rating, que además es una entidad técnica, objetiva, internacional que viene con analistas expertos que no solamente revisan la ciudad de Barranquilla, sino todas las ciudades que quieren hacer créditos, que están en la banca y otros países”, indicó.

A partir de esta mejora en la calificación, la ciudad podrá acceder a créditos más baratos, debido a su reconocimiento como un buen pagador. Con esto se estarían financiando obras de infraestructura, salud, educación y turismo con mejores condiciones.