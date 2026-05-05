"Es mezquindad política": representante del Pacto Histórico sobre trabas a Jurisdicción Agraria

El representante a la Cámara Gabriel Becerra lanzó duras críticas por los retrasos en la aprobación de la Jurisdicción Agraria y calificó la situación como “mezquindad política”. En entrevista con Blu Radio, aseguró que el proyecto ha sido bloqueado pese a contar con amplios consensos.

Becerra recordó que el Congreso ya dio pasos clave en este proceso legislativo, incluyendo la aprobación de la reforma constitucional en 2023 y la Ley Estatutaria. “La pregunta es por qué no es aprobada la ley ordinaria que en un 98 % ha sido consensuada”, afirmó, señalando que existen sectores que se oponen a su avance.

El congresista apuntó directamente a la oposición política, al asegurar que “hay sectores de la derecha que no quieren que la ley sea aprobada”. Según explicó, esta falta de trámite estaría frenando una iniciativa que ya superó etapas complejas dentro del Legislativo colombiano.

Frente a este panorama, Becerra hizo un llamado a destrabar el debate mediante la votación en plenaria. “Hagamos algo sencillo: votemos, si se quiere negar, se niega”, sostuvo, insistiendo en que el país tiene derecho a conocer las posturas de los congresistas frente a la iniciativa.



En sus declaraciones, también defendió el alcance de la Jurisdicción Agraria como una herramienta clave para el campo. “Esta norma permitiría dar un salto en términos de garantizar justicia en el campo”, explicó, destacando que contará con controles de legalidad y supervisión judicial.

Finalmente, el representante denunció que el proyecto, radicado el 27 de agosto de 2024, ha sido agendado sin éxito en al menos ocho ocasiones. A su juicio, estas dilaciones podrían llevar a que la iniciativa se hunda por falta de tiempo, pese al respaldo de Naciones Unidas.