En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
SOAT
Constituyente
Spirit Airlines
Popayán
Estrecho Ormuz

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / En Antioquia se han recuperado más de 60.000 hectáreas de tierra durante la reforma agraria

En Antioquia se han recuperado más de 60.000 hectáreas de tierra durante la reforma agraria

El departamento ocupa el segundo lugar a nivel nacional en recuperación de terrenos.

ant.jpg
suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de may, 2026

La Agencia Nacional de Tierras en Antioquia entregó un balance en el cual evidenció cómo ha avanzado el proceso de restitución de terrenos en el departamento durante el actual Gobierno nacional, donde han podido recuperar sus predios comunidades especialmente campesinas, indígenas y afrodescendientes.

Y de acuerdo con el informe, solamente en el departamento de Antioquia, esta agencia ha superado las 60 mil hectáreas de terrenos que han sido regresados a las comunidades, otorgando la titulación de casi 28.000 predios en al menos 23 municipios.

“El departamento de Antioquia es el departamento en Colombia con mayor impacto en materia de reformular, a lo largo y ancho de este trabajo mancomunado y detallado, hemos encontrado, todos estos bienes indebidamente ocupados con medidas de secuestro del dominio, pero que jamás entregaron para reparar a las víctimas, ni mucho menos para monetizarse”, señaló el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman.

Así mismo el funcionario confirmó que, entre las subregiones donde más se han realizado restitución de tierras, se encuentran el Magdalena Medio, Urabá y el Bajo Cauca, territorios históricamente afectados por el conflicto y la ilegalidad. con la recuperación de 7.885 hectáreas.

Lea también:

  1. La Tierra desde Artemis II
    La Tierra desde Artemis II //
    Foto: AFP
    Mundo

    Los días en la Tierra durarán 25 horas: la NASA revela qué está pasando

  2. 207814_BLU Radio. Restitución de tierras, foto referencia / Foto: restituciondetierras.gov.co
    BLU Radio. Restitución de tierras, foto referencia / Foto: restituciondetierras.gov.co
    Tomada de: restituciondetierras.gov.co
    Antioquia

    Restitución de tierras en Antioquia avanza 12 %: Medellín tiene 3.000 solicitudes represadas

“Casos emblemáticos como la Virgen del Cobre, en Necoclí, casos emblemáticos como una finca que se llama La Cagada, en Tarazá, casos emblemáticos que, a lo largo y ancho de Antioquia, terminaron soportando el control territorial paramilitar. Eran grandes haciendas en la entrada de los pueblos y que nunca se ejercía la decisión y la autoridad del estado para recuperarlos” .

Adicionalmente, la Agencia Nacional de Tierras ha formalizado 189 predios a entidades de derecho público para el desarrollo de proyectos en educación, infraestructura, deporte, salud y servicios comunitarios, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de las comunidades.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Bajo Cauca

Magdalena Medio

Antioquia

Agencia Nacional de Tierras

Publicidad

Publicidad

Publicidad