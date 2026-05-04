En Antioquia se han recuperado más de 60.000 hectáreas de tierra durante la reforma agraria

La Agencia Nacional de Tierras en Antioquia entregó un balance en el cual evidenció cómo ha avanzado el proceso de restitución de terrenos en el departamento durante el actual Gobierno nacional, donde han podido recuperar sus predios comunidades especialmente campesinas, indígenas y afrodescendientes.

Y de acuerdo con el informe, solamente en el departamento de Antioquia, esta agencia ha superado las 60 mil hectáreas de terrenos que han sido regresados a las comunidades, otorgando la titulación de casi 28.000 predios en al menos 23 municipios.

“El departamento de Antioquia es el departamento en Colombia con mayor impacto en materia de reformular, a lo largo y ancho de este trabajo mancomunado y detallado, hemos encontrado, todos estos bienes indebidamente ocupados con medidas de secuestro del dominio, pero que jamás entregaron para reparar a las víctimas, ni mucho menos para monetizarse”, señaló el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman.

Así mismo el funcionario confirmó que, entre las subregiones donde más se han realizado restitución de tierras, se encuentran el Magdalena Medio, Urabá y el Bajo Cauca, territorios históricamente afectados por el conflicto y la ilegalidad. con la recuperación de 7.885 hectáreas.



“Casos emblemáticos como la Virgen del Cobre, en Necoclí, casos emblemáticos como una finca que se llama La Cagada, en Tarazá, casos emblemáticos que, a lo largo y ancho de Antioquia, terminaron soportando el control territorial paramilitar. Eran grandes haciendas en la entrada de los pueblos y que nunca se ejercía la decisión y la autoridad del estado para recuperarlos” .

Adicionalmente, la Agencia Nacional de Tierras ha formalizado 189 predios a entidades de derecho público para el desarrollo de proyectos en educación, infraestructura, deporte, salud y servicios comunitarios, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de las comunidades.