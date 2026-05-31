Alarma por “Pipatón”: captan herido al jaguar más emblemático de Barrancabermeja

La aparición de “Pipatón”, uno de los jaguares más representativos del Magdalena Medio, encendió las alarmas entre ambientalistas y autoridades de Barrancabermeja luego de que una cámara trampa lo registrara con una aparente lesión en una de sus patas traseras.

El video fue captado en la primera estación biológica para la conservación del jaguar en Colombia, una reserva natural de más de 100 hectáreas donde habitan entre nueve y diez ejemplares de esta especie, incluyendo hembras y crías. En las imágenes se observa al felino, considerado un macho alfa dentro de la población de la zona, caminando con dificultad y evidentes signos de dolor.

Jhon Mario Flórez, director de la Fundación Cuidar la Tierra, aseguró que el estado del animal genera una profunda preocupación debido a que durante años ha sido monitoreado y siempre había sido observado en buenas condiciones de salud.

“Lo vimos con una afectación en la pata trasera. Al parecer está cojeando de manera contundente y esa situación nos preocupa enormemente porque siempre lo hemos visto pasar de manera saludable. Ahora nos llena de preocupación observarlo con estas afectaciones”, manifestó.



Las primeras hipótesis de las autoridades apuntan a que el jaguar habría resultado lesionado tras quedar atrapado en un trampero instalado para la caza ilegal de fauna silvestre, una problemática que continúa afectando diferentes ecosistemas de Barrancabermeja.

“Lamentablemente hemos identificado que ha sido víctima de un trampero. Es un conflicto socioambiental que tenemos en Barrancabermeja, fruto de la contaminación y de cazadores ilegales de chigüiros y otros animales que ponen en riesgo nada más y nada menos que a un patriarca como es Pipatón”, señaló Leonardo Granados, secretario de Ambiente de Barrancabermeja.

El secretario de Ambiente de Barrancabermeja, Leonardo Granados, confirmó que un jaguar fue víctima de un 'trampero'. "Pedimos a los campesinos garantizar la vida de esta especie. El felino está herido", dijo #VocesySonidos pic.twitter.com/ZEtc50caZ0 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 29, 2026

Ante la situación, organizaciones ambientales y entidades públicas anunciaron una reunión urgente para establecer un plan de acción que permita evaluar el estado de salud del felino y definir las medidas necesarias para su protección.

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La situación también volvió a poner sobre la mesa la problemática de la caza ilegal en el Magdalena Medio. Según el secretario de Ambiente, las autoridades vienen fortaleciendo las acciones para combatir estas prácticas que amenazan la biodiversidad de la región.

“Venimos implementando una estrategia de lucha contra los cazadores ilegales. Necesitamos consolidar un corredor biológico protegido porque se sigue comercializando carne de chigüiro de manera clandestina. Son delitos ambientales que ponen en riesgo especies fundamentales para nuestros ecosistemas”, explicó Granados.

El funcionario agregó que la meta es fortalecer la conservación ambiental y convertir estos territorios en escenarios de ecoturismo sostenible. Para ello, aseguró que se trabaja de manera articulada con la Fiscalía, la Policía Ambiental y otras entidades encargadas de perseguir este tipo de delitos.

Universidad de la Paz capta con cámaras a puma y jaguar recorriendo sectores rurales de Santander → https://t.co/QGORlbUEUm #MañanasBlu pic.twitter.com/G5nW8bQJka — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 4, 2022

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La presencia de Pipatón es considerada clave para el equilibrio ecológico de la región. Los expertos destacan que el jaguar es una especie sombrilla, cuya conservación permite proteger decenas de especies de fauna y flora que comparten su hábitat.

“Que el jaguar siga aquí es una buena noticia. Nosotros nos esforzamos para que permanezca en este territorio porque su presencia garantiza la existencia de muchas otras especies. Es un indicador de la salud de nuestros ecosistemas”, afirmó Flórez.

Mientras se define el plan para atender al animal, ambientalistas y autoridades hicieron un llamado a la comunidad para denunciar la instalación de trampas y cualquier actividad relacionada con la caza ilegal, con el fin de evitar que más especies silvestres resulten afectadas y garantizar la supervivencia del felino más importante de la región.